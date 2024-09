In deze clip neemt Timothy J. Fairplay je mee naar het einde van de wereld

Altijd al eens door New York willen scheuren terwijl er een Apocalyps aan de gang is? Misschien niet, maar toch gaat het je nu overkomen. In de clip voor Night Strike on Fish Island van de Britse producer Timothy J. Fairplay worden de wolkenkrabbers vuurrood en de hemel krijgt de kleur van bloed. Brr, het lijkt wel alsof alle liedjes van Slayer tegelijkertijd werkelijkheid zijn geworden. De dreigende muziek van Fairplay, doorspekt met zeurende synths in de geest van John Carpenter, maakt het geheel niet veel rooskleuriger.

Night Strike on Fish Island is een voorproefje van het debuutalbum van Timothy J. Fairplay, Where Is The Champion? dat op 20 februari uitkomt op Charlois, een sublabel van het Rotterdamse Pinkman. Op 7 april kan je weer naar Club Charlois in BAR, waar Intergalactic Gary, Marsman en Dollkraut het label vertegenwoordigen.