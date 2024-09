In deze coffeeshops kun je kneiterstoned worden en heerlijk eten

MUNCHIES ging op zoek naar coffeeshops waar je naast een lekker jointje roken ook heerlijk kan dineren. Zo eenvoudig was dat nog niet. Misschien hebben coffeeshops niet vaak een keuken omdat ze geen alcohol mogen schenken, of misschien houden ze het gewoon graag simpel met een AA’tje en een Snickers. Een gemiste kans, want blowen en eten gaan samen als een clown en een acrobaat.

Uiteindelijk vonden we coffeeshops in Tilburg, Nijmegen en Amsterdam, die naast een uitstekend wietmenu ook een goede lunch of dinerkaart hebben. Een ding is zeker: deze handleiding was hard nodig.

TILBURG

Het vreetkickplankje. Foto via The Grass Company.

The Grass Company De menukaart is chiquer dan die van het restaurant waar je jaarlijks voor je oma’s verjaardag uit eten gaat. Van risotto met geitenkaas, wittewijnsaus, paddenstoelen en Parmezaan tot roti met saffraanrijst, scampi’s, kip en mangochutney: de keuze is enorm. Als je denkt dat je de allergrootste vreetkick ter wereld hebt, kun je de The Company Challenge aangaan: een burger van 750 gram met bacon en kaas, friet en een milkshake. Als je je bord leegeet, krijg je een T-shirt en een goodiebag. Naast het vaste menu is er ook nog de wekelijks wisselende chillout-hap, die je voor een tientje kan bestellen. Als je je honger bij deze coffeeshop niet kan stillen, kan het nergens.

’s Middags kan je genieten van een mocktail en een tosti (neem vooral de tosti van twee pitabroodjes met ham en kaas). Het sausje dat je bij de tosti krijgt is overigens fenomenaal. Ook lekker: het vreetkickplankje, met zowel zoete als hartige dingen. Een muffin, een zelfgemaakte Luikse wafel, chocoladetaartje, gefrituurde mozzarellasticks, kip en tortillachips met salsa en kaas. The Grass Company is een prima reden om een dagje naar Tilburg te gaan.

Adres: Spoorlaan 360, Tilburg

AMSTERDAM

Prix d’Ami De grootste coffeeshop van Nederland heeft ook een menukaart van royale afmetingen. De fanatiekelingen onder ons kunnen ’s ochtends een Frans ontbijtje bestellen, maar je hebt ook de keuze uit verschillende tosti’s en panini’s. “Gasten hebben vaak zin in zoete dingen,” vertelt een medewerker me. “Daarom hebben we een chocoladedonut, een bananensplit of simpelweg een bakje aardbeien op het menu.” Ja, dat doet wonderen als je stoned bent. Maar ook de nacho’s met chilisaus, zure room, guacamole en een berg cheddar, vinden hier gretig aftrek. Altijd een goede keuze.

Adres: Haringpakkerssteeg 3

Hier eet ik een tosti met geitenkaas in coffeeshop La Tertulia. Foto door Thieu Custers.

La Tertulia Als dit een Michelingids voor coffeeshops zou zijn, zou La Tertulia een eervolle vermelding krijgen. Bij deze coffeeshop is de menukaart niet groot, maar wel goed. De coffeeshop is een van de oudste in Amsterdam, wordt gerund door een moeder en haar dochter, verkoopt zelfgekweekte, biologische wiet en is knus ingericht met veel planten. Ook hebben ze hier edibles: stroopwafels met hasj of een groene chaithee met witte chocolade en THC.

Ik zou deze edibles niet eten om je vreetkick te temperen, want dan dan ga je gegarandeerd naar een andere planeet. Beter kies je uit het flinke aanbod aan tosti’s: ze hebben maar liefst dertien verschillende soorten, bijvoorbeeld met geitenkaas, walnoten en warme honing. Ze zijn van plan om in de nabije toekomst de menukaart nog veel uitgebreider te maken. De bazin van de coffeeshop voelt als een soort moeder, en ze perst met liefde een verse jus voor je, als je daar zin in hebt.

Adres: Prinsengracht 312

Green House Green House heeft vier vestigingen in Amsterdam, waarvan je er bij eentje (in de Haarlemmerstraat) van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat lekker kunt eten. Je komt hier vooral aan je trekken als je een Britse toerist bent: ze hebben een uitgebreid Engelse ontbijt en fish & chips bijvoorbeeld. Maar ook huisgemaakte taartjes, brood met hummus en pannenkoeken, en die smaken verdomd goed als je in hogere sferen verkeert, heb ik uit betrouwbare bron.

Foto door Thijs Roes.

Adres: Haarlemmerstraat 62 en 64

Naast de vestiging op de Haarlemmerstraat zit Green House Kitchen, een restaurant dat bij de coffeeshop hoort. Ze combineren er gerechten en smaken om zoveel mogelijk uit je high te halen. Het is niet toegestaan om binnen een joint op te steken, maar er staan wel vaporizers op tafel waar je je wiet in kan doen.

NIJMEGEN

Kronkel Kronkel gaat helemaal los met de menukaart. De kok maakt hier negen soorten hamburgers, spaghetti met Turkse worst, feta en tomatensaus, linzensoep en churros met chocoladesaus, om maar een paar voorbeelden te geven. Je zou eigenlijk alles tegelijk willen bestellen, en dat is natuurlijk precies de bedoeling.

Ook een drankje bestellen is een hele opgave: van Twix-milkshakes met stukjes koek met caramel en chocolade erin tot aloë vera-sap of chaithee: het is keihard kiezen of delen. Nog een leuk weetje: als je niet tevreden bent over je wiet, kun je het gewoon terugbrengen en wat anders uitkiezen.

Adres: Vlaamse Gas 26-36, Nijmegen