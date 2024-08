In deze foto’s is New York een nog grotere mierenhoop dan het al is

Waarschijnlijk vind je New York een relatief grote stad. De Vlaamse fotograaf Jasper Léonard laat in zijn nieuwe boek New York Resized de metropool er toch nog wat meer uitzien als een mierenhoop dan het al is. Eerder maakte hij al van dit soort Madurodam-achtige foto’s van Antwerpen en heel België. Alleen in ‘the city that never sleeps’ is het effect toch net wat extremer.

Jasper gebruikt een tiltshiftlens om voor dit miniatuureffect te zorgen. “Op een of andere manier zorgt deze soort blur ervoor dat onze hersenen denken dat ze naar iets heel kleins kijken,” zegt Jasper. Hij gebruikt niet per se een nieuwe techniek – er is zelf al jaren een instagramfiltertje voor. De fotograaf ging alleen wel wat verder dan dat. Hij maakte ritjes in een helikopter, zocht de hoogste daken van New York op en bond zijn camera vast aan een drone. Zo legde hij typisch New Yorkse taferelen vast, zoals een Pino die door Central Park waggelt, een feestje bovenop een wolkenkrabber en een fanfare die met doedelzakken door de brede straten loopt.

New York Resized wordt uitgegeven door Lannoo. Hieronder zie je enkele foto’s uit het boek. Op de website van Jasper Léonard lees je meer.

Dit artikel verscheen eerder op VICE USA.