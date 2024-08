Kijk hoe een krab groenten eet terwijl hij levend wordt gekookt

Afgelopen donderdag verscheen er een video op het China Global Television Network die dierenliefhebbers buikpijn gaf. In het filmpje zie je een pan op het fornuis staan met een levende krab in een laag olie. De krab probeert de pepervlokken en prei te grijpen terwijl het beestje ondertussen levend gekookt wordt. Tot op het laatste moment blijft hij graaien naar zijn maaltje.

De meeste mensen zijn niet voor het levend koken van dieren. En ook op Twitter waren veel mensen verontwaardigd over de video. Maar verder is er weinig bekend over de video, alleen dat deze in de Chinese stad Changsha is gefilmd.

Videos by VICE

Dit soort video’s zien we de laatste jaren vaker voorbijkomen: zeedieren die al vechtend voor hun leven verorberd worden. Een maand geleden verscheen er weer zo’n video, ook uit China. Vier nog levende krabben worden gekookt in een pan en op een of andere manier lukt het ze om de pan uit te zetten. Daar eindigt de video helaas. Het is niet duidelijk wat er met die krab is gebeurd (maar hij is vast niet teruggegooid in de oceaan, en zijn drie vrienden ook niet).

Er is meer: een makreel springt op en neer nadat hij doormidden is gesneden, monden van

vissen die nog open en dicht gaan als ze al op een bord liggen en vinnen die spartelen terwijl eters geschokt toekijken.

Na het zien van deze filmpjes, ben ik dolgelukkig dat ik allergisch ben voor vis en schaaldieren.