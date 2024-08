In deze griezelige video zie je een sushi die nog beweegt

Wow, ik moeten even bijkomen. Ik kwam net een video tegen die op Twitter ultraviral is gegaan. Twittergebruiker @shoumizo3446 ging eten bij Sushiro – een Japanse restaurantketen waar de sushi op een lopende band voorbij komt – en hij bestelde wat hokkigai (surfmossel). Tot zover is er nog niks aan de hand.

Alleen bleek het dier nog steeds te kronkelen toen het geserveerd werd, meldt SoraNews24.

Videos by VICE

“De tragedie van Sushiro,” tweette @shoumizo3446. In de video is te zien hoe de mossel af en toe beweegt op z’n bedje van sushirijst, terwijl de eters met stokjes in het dier porren en lachen.

https://twitter.com/shoumizo3446/status/962601599884443654

Aaahhh!

Het behoort tot een genre schokkende video’s dat ik zowel walgelijk, als fascinerend vind: zeedieren die tijdens de bereiding nog steeds tekenen van leven vertonen, terwijl ze wachten om opgeslokt te worden door gulzige mensenmonden. Ze vechten voor hun leven in een pan met kokend water of op een bord. Waardoor je je afvraagt of het überhaupt mogelijk is om onderwaterdieren op een ethische manier te eten.

De video – met op dit moment bijna 45.000 retweets, bijna 99.000 likes en meer dan 4.240.000 views – heeft voor grote verdeeldheid in de Japanse twittercommunity gezorgd. Sommige mensen houden vol dat de mossel nog steeds beweegt doordat-ie zo belabberd is bereid, anderen zeggen weer dat het juist bewijs is voor hoe vers het eten van Sushiro is. Sushiro heeft nog niet gereageerd op ons verzoek om commentaar.

Hoe dan ook, @shoumizo3446 zegt dat de sushi “ontzettend lekker” lekker was. Dus doe hiermee wat je wilt. Eet die stuiptrekkende sushi gewoon lekker op. Kijk maar of het mij wat boeit! Ik krijg het in ieder geval niet door mijn keel.