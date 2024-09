In deze sciencefictiongifjes heeft genot alle kleuren van de regenboog

Een paar jaar geleden werd de psychedelische, erotische kunst van Canadees Jean Francois Painchaud van Facebook gehaald. Vervelend natuurlijk, maar zoals te verwachten werkte de ban uiteindelijk vooral in het voordeel van de kunstenaar. Nadat hij klaagde over de censuur van Facebook, werd hij immens populair. Maar ook al leverde zijn gecensureerde erotica hem een gigantisch publiek op, is het lang niet de enige kunst waar de illustrator zich mee bezighoudt.

Painchaud, ook bekend als Phazed, maakt ook stapels niet-erotische illustraties. Zijn werk heeft altijd een opvallende nadruk op kleur, psychedelische vormen en meisjes en speelt met sciencefiction en fantasie. Zo gaat de kunstenaar op scifi-avonturen met zijn kat of illustreert hij hoe er bij een meisje een derde oog op haar voorhoofd opent. Als hij niet al zijn tijd doorbrengt in zijn animatiestudio, verdiept Painchaud zich ook nog in elektronische muziek.

Zijn erotische werken kwamen volgens de kunstenaar voort uit zijn onbenutte seksuele energie. Bovendien had hij het gevoel dat er iets ontbrak in de erotische kunst. Andere werken waren volgens hem zo overdreven en theatraal, en hadden geen liefde en affectie. Painchaud wilde juist illustraties maken vol emotie en ze doordrenken met kleuren en patronen die het best tot hun recht komen in een GIF.



De psychedelische en levendige kleuren zijn geïnspireerd op zijn ervaringen met paddo’s. Vanaf zijn tienerjaren tot dat hij twintig jaar was, sukkelde hij met depressies. Tijdens die periode was alles duister, zelfs zijn tekeningen.

“Na mijn eerste ervaring met paddo’s, leek het alsof mijn depressie in één nacht weg was. Het was de sterkste, mooiste ervaring van mijn leven,” legt hij uit. “De beelden die ik toen zag, hebben mijn kunst enorm geïnspireerd. Het hielp me ook om mij minder aan te trekken van wat anderen denken van mijn tekeningen en zorgde ervoor dat ik me veel meer op mijn gemak voelde met mezelf. Ik durfde mijn emoties voor het eerst oprecht uit te drukken.”



“Op een bepaalde manier heb ik het gevoel dat ik psychedelica op een positieve manier moet voorstellen,” voegt hij toe. “Ik wil dat de wereld weet hoe mooi het is en hoe erg het mensen kan helpen.”

De GIFs komen volledig vanuit zijn eigen fantasie, maar soms baseert hij zich op foto’s die hij tegenkomt op Pinterest of Tumblr. “Een andere methode om GIFs te maken is om voor elk frame mijn lijnen opnieuw te tekenen. Zo lijken ze tot leven te komen,” legt hij uit.



Wanneer Painchaud niet-erotisch werk maakt, denkt hij niet echt aan zijn publiek. Hij wil vooral zelf tevreden zijn. Als mensen zijn werk mooi vinden of geïnspireerd worden om zelf te creëren, is dat dus mooi meegenomen.



Zijn erotische werk is juist bedoeld om wel een reactie te veroorzaken bij zijn publiek. Het liefst zou hij het beeld van de toeschouwer op pornografie en seksualiteit veranderen. Hij wil mensen laten zien hoe mooi seks is en dat het absoluut geen taboe mag zijn.

Momenteel is Painchaud aan het herontdekken hoe hij weer puur voor zijn plezier kan tekenen. Hij vindt namelijk dat het te comfortabel geworden is en hij betrapt zichzelf er vaak op dat hij regelmatig dingen tekent die vroeger ook goed werkten.



“Ik dacht eraan om mijn werk te animeren en het tentoon te stellen, maar ik heb nog geen tijd gehad om dat idee uit te werken,” zegt Painchaud. “Mijn prioriteit is om dieper te graven en vooral te ontdekken wat ik op de lange termijn wil doen met mijn kunst.”

“Het is mijn doel om uiteindelijk mijn eigen kunst te maken en daarvan te kunnen leven, in plaats van naar mijn werk te gaan, waar iemand me vertelt wat ik moet doen,” voegt hij toe. “Ik wil niet op deze manier leven en daarom ga ik obsessief blijven werken om mijn stijl verder te ontwikkelen, zodat mijn droom realiteit wordt.”

