In deze video van Gil & Megas wordt het woord ‘Topline’ indrukwekkend vaak gezegd

Als er één ding duidelijk wordt uit de nieuwe video van Gil & Megas, is het dat Topline een verdomd aanstekelijk woord is. Ik heb geen idee wat ze ermee bedoelen of wat het betekent, maar het heeft voor de jongens in de clip zo te zien een zeer motiverende werking. En misschien werkt het voor jou ook wel?

Hul je in een pastelkleurige hoodie met daarop het woord Topline, herhaal het woord eindeloos en je leven verandert misschien op slag. Nu kun je eindelijk alles bereiken wat je altijd al wilde: ballen hooghouden als een pro, opdrukken zonder limiet, en verlaten parkeerplaatsen door sprinten zonder ook maar één keer flauw te vallen. Geen sjans? Geen probleem. Trek je hoodie uit de kast en ‘alle meisjes bellen je’.

Bekijk de nieuwe clip van Gil & Megas hierboven.