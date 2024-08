In deze videoclip van Arp Frique krijg je twee liedjes voor de prijs van één

Niels Nieuborg werkte ooit in een Surinaams restaurant in Rotterdam waar ze ook cocktails maakten. Dat kwam mooi uit, want hij wilde leren hoe je cocktails moest maken (hij studeerde eigenlijk voor arts, een studie waarvan bekend is dat je er dorst van krijgt). Dat werken achter de bar beviel wel, dus opende hij zijn eigen tent: Toko 94. Daar was het, volgens Nieuborg zelf, erg gezellig. Hij boekte er bands die het soort muziek maken waar een paar dozijn mensen voor nodig zijn. Op sommige avonden nam zo’n band twee derde van de oppervlakte van Toko 94 in beslag. Het is niet met zekerheid te zeggen, maar het is goed mogelijk dat er toen een zaadje is geplant in het brein van Nieuborg dat ervoor zorgde dat hij nu zelf op het podium staat met een gezellige hoeveelheid muzikanten.

In de afgelopen tien, vijftien jaar had hij zo’n beetje zijn volledige hand in de Noord-Hollandse muziekbrinta. Hij organiseerde en programmeerde shows, regelde samen met vriend Djosa de albums van Ntjamrosie, Giovanca en Ronald Snijders, runde een tijd de North Sea Jazz Club, zette in Rotterdam REC Festival op met Aziz Yagoub, begon nog een nieuw, spannend festival met de naam Festival Magia en raakte onderwijl bevriend met muzikanten van over de hele wereld van het soort waar op bepaalde plekken wenkbrauwen omhoog gaan en op andere plekken omlaag.

Dat is in een notendop Niels Nieuborg. Muzikant, barman, regelneef, boeker, programmeur, connaisseur, hustler en iemand waarmee je gemakkelijk een half uur kunt praten over de Kaapverdische gemeenschap in Rotterdam of over Herbie Hancocks favoriete synthesizer (de ARP, waarnaar hij zijn muzikale project vernoemd heeft. De andere helft van de naam is afgeleid van de funkband Chic).

Arp Frique, dus. Je gaat er ongetwijfeld nog een hoop over horen, want er komt een album aan en het festivalseizoen is een drachtige merrie die Nieuborg – hij is immers arts – persoonlijk gaat helpen bevallen. In de hieronder te bekijken videoclip (heeft-ie ook zelf gemaakt trouwens) hoor je een liedje dat hij heeft gemaakt. Je was vast al benieuwd. Naast Nieuborg hoor je Américo Brito (een legendarische Kaapverdiaanse zanger en een van de oprichters van het Zomercarnaval in Rotterdam) en Orlando Julius, een Nigeriaanse saxofonist die je, als je hem niet kent, zelf maar even moet googlen als je zin hebt.