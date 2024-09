We spraken Brusselse rappers over hun gloednieuwe wiet-kookshow

Hun trailer werd in minder dan 24 uur tijd 140.000 keer bekeken en bijna 500 keer gedeeld, en toen gisteren de eerste aflevering van hun gloednieuwe blow- en eetshow High & Fines Herbes online kwam, stonden social media in België en Frankrijk in lichterlaaie. Het Brusselse muziekduo Caballero (25) en JeanJass (25) doet het al een dik jaar geweldig goed in de hiphop- en trapwereld: hun eerste album brak buiten de grenzen van België en elke nieuwe single van hun tweede album, dat op 16 mei uitkomt, haalt met gemak 50.000 views op één dag. De jongens bevinden zich, zoals ze zeggen in hun laatste nummer, op steeds grotere hoogte.

Dat “on est high, on est haut”-refreintje slaat niet alleen op hun succes natuurlijk. De twee jongens brengen hun tijd in de studio en op tour door met het roken van jonko (of zoals zij het noemen: ‘le beuh’) en hebben naast muziek maken en high worden nog een derde grote passie: eten. Die drie liefdes komen samen in High & Fines herbes. In elke aflevering – er komen er vijf – hangen de jongens met bevriende rappers en roken ze met z’n allen een nieuwe biologische wietsoort. Caballero en JeanJass duiken vervolgens de keuken in om met diezelfde wiet op een bijzonder knullig en studentikoos kookplaatje een gerecht te maken.

Videos by VICE

Ik belde hen op om hen allerlei belangrijke vragen te stellen, zoals hoe ze hun recepten bedacht hebben, hoe hun moeders reageerden en hoe legaal dit allemaal eigenlijk is in België.

MUNCHIES: Ha jongens, hoe kwamen jullie op het idee om een YouTube-show te beginnen over wiet en eten?

JeanJass: Onze liefde voor eten komt voort uit onze roots: Caballero heeft een Spaanse achtergrond en ik ben half Marokkaans. In onze cultuur is koken en samen eten heel belangrijk. Zelfs voordat we ooit begonnen met blowen waren we al veel met eten bezig.

Caballero: En sowieso zijn we grote wiet-ambassadeurs, we houden van cannabis in al haar vormen. Via een gemeenschappelijke vriend leerden we een Franse kok kennen die een restaurant heeft in Dijon en ook heel veel blowt. Zijn grootste hobby is om na werkuren te experimenteren met cannabis in de keuken. Hij maakt geweldige gerechten en laat dat proeven aan zijn vrienden. Samen met hem kwamen we op het idee om met deze show te beginnen: hij bedenkt de gerechten, haalt de ingrediënten en doet de culinaire voorbereidingen, wij zorgen voor het entertainment.

Lees ook: De liefde voor je buurt gaat door de maag: Molenbeek

Wie is deze mysterieuze chef?

JeanJass: Een man in de schaduw! Hij komt niet in beeld omdat de regelgeving in Frankrijk nog net ietsje strenger is en hij heeft daar een goedlopend restaurant waarvan hij de reputatie niet wil schaden.

Foto’s met dank aan Fine & High Herbs

Wat voor gerechten gaan jullie allemaal maken?

Caballero: In elke aflevering maken we een hoofdgerecht en een dessert. In de eerste aflevering was dat pizza met wietolie en een bananenmilkshake met vanille-ijs en wiet.

JeanJass: Andere dingen die er nog aankomen zijn kip in een pestosaus van basilicum en wiet, popcorn met wietboter en een wietcrème brûlée – de rest moet nog een beetje een verrassing blijven.

Caballero: En in elke aflevering laten we onze gerechten proeven aan vrienden. Van onze eigen dj Eskondo tot andere Brusselse rappers zoals ISHA en Roméo Elvis.

Wat willen jullie met High & Fines Herbes bereiken?

Caballero: We willen aan ons publiek tonen hoe we leven en wie we zijn. Hoe Brusselse rappers met elkaar hangen en de lifestyle daaromheen. Dat we jongens zijn met humor en niet, zoals altijd over rappers gedacht wordt, agressieve bullebakken zijn. Het moet klaar zijn met dat slechte imago. Onze muziek is wie we zijn: als we een slechte dag hebben vertaalt zich dat in agressieve teksten, als we een chille dag hebben in chillere teksten. Deze afleveringen tonen net zoals onze muziek onze persoonlijkheid: we houden van alles in het leven dat goed en kwalitatief is. We maken niet alleen productioneel gruwelijke muziek en videoclips, de wiet die we roken is 100% biologisch en het eten dat we in onze magen stoppen fakking lekker.

JeanJass: Kijk, het is natuurlijk entertainment. Mensen die onze afleveringen kijken moeten zich amuseren, maar het zou heel vet zijn als we hiermee ook de wietcultuur in België wat zouden kunnen dediaboliseren. Goeie wiet is hier heel makkelijk te krijgen, heel veel mensen blowen en ook wordt het in steeds meer landen gelegaliseerd. Hier is de reputatie nog steeds dat je door wiet de controle over je leven verliest, dat het je sociale interacties belemmert en dat je niets meer doet.

Caballero: We hebben veel optredens, verdienen geld, komen op tv, we zijn gelukkig en mensen interesseren zich in ons. Voor ons is wiet roken gewoon zoals een biertje drinken. Ja, je kan eraan verslaafd raken, maar als je controle hebt over jezelf, doe het dan gewoon lekker.

Hebben jullie een plan voor als de politie plots voor de deur staat?

Caballero: Zeker! We gaan gewoon zeggen dat het geen echte wiet was! “Het was allemaal cinema, kijk maar, zelfs de recepten komen niet van ons. Het is gewoon een geacteerd afleveringetje om voor wat entertainment te zorgen.” (Lacht)

Kookten jullie voor deze show al vaak met wiet?

Caballero: We hebben weleens spacecake of spacekoekjes gemaakt en zo, maar nog nooit op dit niveau! De allereerste keer was voor deze show. Maar om eerlijk te zijn, in de video zie je twee handen het echte kookwerk doen hé. Dat is die Franse chef! Hij is ons komen helpen. We zijn niet supergoed in koken, maar we zijn wel sfeermakers. Die kok is het brein, wij zijn de gezichten. Wat je ons ziet eten in de afleveringen, dat eten we voor camera voor de eerste keer. Dat is best vet, je ziet direct wat we van het gerecht vinden. Die pizza was bijvoorbeeld perfect: knapperige korst, druipende kaas, schitterend in z’n eenvoud. En die milkshake was de perfecte frisse afsluiter daarvan.

Het effect van de wietpizza zien we niet. De aflevering stopt vlak nadat jullie het opeten. Hoe stoned waren jullie?

JeanJass: Er zit maar weinig wiet in het eten omdat we eigenlijk al stoned zijn als we eraan beginnen. Die pizza delen we met iedereen, dus het doel is niet om te testen hoe high we ervan worden maar om er gewoon van te genieten. We waren niet meer stoned dan anders.

Caballero: Aan het begin van elke aflevering komt ook een disclaimer dat thc in eten veel harder kan aankomen dan als je het rookt. De recepten zitten in de filmpjes, maar doe dus chill hiermee, mensen! Gewoon, chill.

Wat vinden jullie moeders ervan dat je jong België laat zien hoe ze stoned kunnen worden?

Caballero: We zijn 25! Onze moeders? Haha. Ehh, ze zijn blij voor ons. Ze weten dat we geen crackverslaafden zijn of zo en dat wiet deel uitmaakt van onze manier van leven, en dat we er supercreatief onder blijven.

Tot slot: wat moeten wij eten als we in Brussel zijn en jonko gerookt hebben?

Caballero: Je moet sowieso naar Emirdağ en daar het broodje ‘Emirdağ’ bestellen, het is gigantisch.

JeanJass: We gaan er zo vaak heen. Het zijn Turken die de beste sandwiches maken. Een halve meter met lamsburgertjes, sla, tomaat en hele pikante peper ertussen.

Bedankt, jongens.