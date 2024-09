In dit Japanse stadje vliegt een puppydrone

In het pittoreske Japanse stadje Oji kwam geen hond. Daarom bedachten ze een bijzondere manier bij om het toerisme een boost te geven: een nieuwe stadsmascotte. Geen typische beer met een veel te groot hoofd en een t-shirt aan, maar een quadcopterdrone in de vorm van een hond, genaamd Yukimaru.

Yukimaru werd deze maand in een promotiefilmpje geïntroduceerd aan het grote publiek. De vliegende puppy droeg een snoezige bandana als kraag en een zwarte bolhoed. In de video vliegt de trouwe viervoeter langs de mooiste plekjes van Oji, waaronder de Yamatorivier, de Myojinberg en de Darumatempel.

Videos by VICE

De naam van de hond is gebaseerd op oude stadslegende. Volgens de legende ontmoette Shōtoku, een regent uit de Asuka-periode, in het stadje een boeddhistische monnik genaamd Daruma. Daruma was nogal een vreemde vogel. Hij deed alsof hij een bedelaar was, maar ondanks de inspanningen van Shōtoku om de monnik van eten en kleren te voorzien, stierf hij.

Shōtoku gaf Daruma een mooie begrafenis, maar het lichaam van de monnik was plotseling verdwenen toen hij later zijn graf bezocht. Ter ere van deze gebeurtenis werd de Darumatempel gebouwd. Bij de tempel vind je een grafmonument, toegewijd aan Shōtoku’s hond, Yukimaru.

Leer meer over de Yukimarudrone op de site van Oji.