In ‘Doe Road’ danst, zingt en rapt Purp Sagir zijn liefdesverdriet weg

Wat doe jij als je met liefdesverdriet te kampen hebt? Verdrink je in zelfmedelijden? Koop je een backpack in een poging jezelf te herontdekken in Australië? Schaf je een Tinder Plus-abonnementje aan? Good for you, man. Purp Sagir kiest voor niets van dat. De rapper uit Deventer neemt liever een clip op, waarin hij dansjes tentoonstelt die alle exen op hun knietjes laten terugkruipen. Ondertussen rapt en zingt hij op even elegante wijze over shit achter zich laten, wijsheden die zo op een tegeltje kunnen.

Je kent Purp Sagir misschien nog wel van het rapduo Vans ’n Purp, waarmee hij samen met Nederlands toekomstige popster Paul Sinha ooit nog een 101Barz-sessie dropte. Het geluid van beide artiesten is inmiddels stevig veranderd, maar hey: wist Future ten tijde van zijn eerste mixtape al dat je een fluit kon gebruiken om een hit te scoren? Exact.

Bekijk Doe Road hieronder.