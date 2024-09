In ‘Galg en Rad’ laat Wolf zien dat het niet altijd carnaval is in Brabant

Vroeger dacht ik: als ik naar Brabant ga, kan ik de hele dag ‘alaaf’ tegen iedereen schreeuwen! Da’s kei vet toch?, en daar ben ik vast niet de enige in. Vraag het iedereen die ten noorden van de grote rivieren woont: in Brabant drinkt men de hele dag bier, is het altijd gezellig en eet je elke dag minstens tien worstenbroodjes. Niets is minder waar, zo laat Wolf zien in de clip van Galg en Rad die vandaag hier première gaat. Oeteldonk is buiten carnaval om een grimmige plek.

De productie van de track is afkomstig uit het laboratorium van Caspeng en past precies bij het bijbehorende beeldmateriaal. Wolf spit z’n bars even rustig als de beat blaast, rookt een joint en rolt op z’n Citta. Met de line ”Ik neuk de hele eerste rij op je begrafenis” laat de mc merken ook dat hij zelfs bekend is met Servische scheldwoorden. Check hieronder de video voor ‘Galg en Rad’ en rol mee door de Bossche buurt.



Beluister Wolfs EP ‘Galg en Rad’ hieronder.