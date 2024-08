In gesprek met Anthony Joshua over zijn toekomst en Nederlandse vechtsporters

Niet zo gek dus dat hij de huidige zwaargewicht kampioen van de wereld is bij drie verschillende boksbonden. Maar hij is niet te stoppen. Anthony wil nog twee titels binnenslepen om zo de eerste wereldkampioen van alle vijf de wereldwijde boksbonden te zijn.

De 28-jarige Engelsman was in Amsterdam voor het openen van een winkel van zijn sponsor Under Armour in de Kalverstraat. VICE Sports ging er langs en sprak Joshua over Nederlandse vechtsporters en zijn ambities aan de top als bokser.

Alle foto’s door David Meulenbeld.

VICE Sports: Ha Joshua, als je aan Nederlandse vechters denkt, wie is dan de eerste aan wie je denkt?

Anthony Joshua: Alistair Overeem, ik mag hem graag.

Er gingen even geruchten dat de UFC contact met je op had genomen voor een MMA-partij tegen Overeem.

Een MMA-partij? Dat gerucht is in ieder geval niet waar, anders had ik het wel geweten. Ik wil eerst het boksen domineren. Als ik dat gedaan heb, zal niemand voor mij een probleem zijn om tegen te vechten.

Maar een MMA-partij is dus wel iets wat je uiteindelijk in gedachten hebt?

Jazeker. Kan jij het je voorstellen?

Ja hoor. Wat zou er gebeuren als je Overeem zou ontmoeten in een kooi?

Ik zou dood gaan. Zodra hij mij op de grond heeft, is het afgelopen. Hij zou mijn elleboog pakken of mij in een guillotine-choke zetten. MMA-atleten zijn fenomenaal, kleine fouten kunnen desastreuze gevolgen hebben. Ik denk ik veel fouten zou maken.

En in een boksring?

In de eerste twee ronden is iedereen gevaarlijk, maar daarna zal hij geen probleem zijn voor mij.

Wij hebben ook een kickbokskampioen in het zwaargewicht, Rico Verhoeven.

Wie?

Ken je hem niet?

Nee, nooit van gehoord.

En WBC Latino zwaargewicht kampioen Tyrone Spong?

O ja, die ken ik zeker! Hij is gevaarlijk, ik heb veel respect voor hem.

Toen je nog een amateur was, sloeg je op een gegeven moment een aanbieding van 50.000 pond af. Kan je vertellen waarom?

Als je een paar regionale toernooien wint en naam voor jezelf begint te maken, raken mensen geïnteresseerd in je. Mensen boden mij dat geld aan om er zeker van te zijn dat wanneer ik een professionele carrière begon, dat ik voor altijd aan hun gebonden zou zijn.

Waarom sloeg je dat aanbod af?

Ik besefte dat als ze toen al 50.000 boden, ze me drie jaar later misschien wel 100.000 zouden bieden en wie weet daarna 150.000. Dus ik besloot om er meer tijd overheen te laten gaan. Ik ben blij dat ik gedaan heb, want anders zou ik nu misschien een ander team hebben. De jongens waarmee ik nu werk zijn heel goed in wat ze doen, dus ben ik tevreden.

Vecht je nu voor het geld of voor het bouwen van een nalatenschap?

In het begin wou ik niet eens echt een bokser worden. Het ging meer om fitter en sterker te worden. Het geld is meer van de laatste tijd, vooral bij andere vechters, want iedereen praat erover. Mayweather is daar een goed voorbeeld van, met alle respect. Bij hem gaat het alleen maar om geld. Maar als je ziet hoe ik mezelf presenteer, dan zie je dat het niet gaat om geld. Ik praat er niet vaak over.

Op dit moment heb je de titel in het zwaargewicht bij de WBA, IBF, en de IBO. Met nog twee titels zou je de onbetwiste kampioen worden van de wereld. Wie van de twee is voor jou de grootste uitdaging? Joseph Parker van de WBO of Deontay Wilder van de WBC?

Het is nooit eerder gebeurd dat iemand een titel heeft gepakt van alle grote bonden. Ik denk dat Wilder de grootste uitdaging is. Hij is sterker en heeft meer partijen gevochten. Hij heeft dus meer ervaring en ik geloof dat je beter wordt in boksen met elke partij die je vecht.

Een paar dagen geleden las ik een artikel waarin stond dat juist de partij tegen Parker bijna rond was.

Mensen praten te veel. Parker en Wilder wilden beiden tegen mij vechten, maar ze stuurden me maar geen aanbieding. Dus stuurde ik ze een aanbod, maar daarna zeggen ze steeds: “We willen meer, we willen meer”. Ik kan goed voor ze zorgen en we zouden er een goede show van kunnen maken. Dat hebben we ook gedaan met Klitschko en zouden we ook met Parker kunnen doen.

Dus zou je het liever eerst op willen nemen tegen Parker?

Parker is realistischer, ook al zet hij veel druk nu. Als je naar Wilder luistert en hoort waar hij om vraagt dan denk ik: doe normaal. Parker is wat redelijker, ook al is hij ook een beetje gestoord.

Als wij een toernooi konden organiseren met Muhammad Ali, Mike Tyson, Rocky Marciano – allemaal op hun top – en jou, wie zou het toernooi winnen?

Tyson. De wereld had nog nooit iemand als Mike Tyson gezien en dat zal ook nooit meer gebeuren. Hij is bijzonder. Ik denk dat Tyson één van de beste aller tijden is.

Waarom kijk je op naar Tyson?

Hij verdiende veel geld, maar had het haast nooit over het geld. Hij wou gewoon een killer zijn, genadeloos. Hij is heel gedisciplineerd en daar houd ik van.

Wat zou je nog moeten doen om in jou ogen erkend te worden als de beste bokser aller tijden?

Aan de top blijven voor vijf á tien jaar. Om één jaar aan de top te staan is tof, twee jaar ook. Maar tien jaar? Dan hebben we het over een legendarische status.

Ter afsluiting van dit interview hebben wij wat stroopwafels voor je meegenomen.

Hey, die ken ik. Ik heb ze weleens gegeten. Ze verkopen deze ook in Londen. Dank je.

