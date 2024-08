Daniel Sturridge is spits van Liverpool en het nationale elftal van Engeland, maar hij maakt ook muziek. Hij is daarin sterk beïnvloed door de Caribische muziek die hij hoorde in zijn jeugd in Birmingham. VICE Sports dook de studio in met Sturridge en sprak hem over zijn jeugd en muziek.

—

Videos by VICE

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.