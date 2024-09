In gesprek met de chef die uit protest zijn restaurant van Iens afhaalde

Dit artikel is geschreven door Kees van Unen

Het kleine restaurant (voorheen Nº 1.916, nu heet het q.t.) van Simon de Boer stond al jaren in de Amsterdamse top vijf van Iens. Gemiddelde cijfer: een 9,2. Een beoordeling die garandeert dat je klandizie hebt: de zaak zat regelmatig vol.

Videos by VICE

Maar Iens werd steeds brutaler. Vorig jaar integreerde ze het reserveringssysteem Seat Me, waarbij je meteen via Iens kunt reserveren. Dat kost restauranthouders 45 euro per maand en 2 euro per reservering; een flink percentage dus. Maar als je weigert, ben je je plek op de voorpagina van Iens kwijt, en word je dus min of meer onzichtbaar.

Koks en restauranthouders vloeken nu aan de lopende band op Iens, maar Simon de Boer pikte het echt niet meer. In januari haalde hij zijn restaurant van de site af en sindsdien regelt hij het zelf. Dat gaat niet zo makkelijk, blijkt nu. Onder het genot van een perenkugel vertelt hij me over de worstelingen van een leven zonder Iens.

Lees verder op Munchies.