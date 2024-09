In gesprek met de Spaanse Europarlementariër die haar seksistische Poolse collega op z’n nummer zette

Afgelopen week ging een filmpje waarin het Spaanse parlementslid Iratxe García haar Poolse collega Janusz Korwin-Mikke vakkundig de mond snoerde het hele internet over. Korwin-Mikke nam het Europees Parlement even mee op een uitstapje terug naar de jaren vijftig toen hij beweerde dat vrouwen “minder moeten verdienen dan mannen omdat ze zwakker, kleiner en minder intelligent zijn,” nadat García een vraag stelde over salarisongelijkheid. García zei op haar beurt tegen Korwin-Mikke dat hoe pijnlijk het ook voor hem was, zij er was om Europese vrouwen te beschermen tegen mannen als hij.

García vertelt dat sinds de video werd gepubliceerd, ze veel bijval heeft gekregen van Europese burgers, “vooral van Poolse mannen en vrouwen die zich diep schamen voor de uitspraken van Korwin-Mikke.” Ik zocht haar op om te vragen hoe het is om met seksisten in het Europees parlement te moeten dealen, en hoe zij denkt dat we gendergelijkheid kunnen bereiken.

Videos by VICE

VICE: Hoe was het om zo’n statement te horen in het Europees Parlement – een plek die elke Europese burger hoort te representeren?

Iratxe García: Ik was zo boos. Ik had niet gedacht dat hij zoiets zou durven zeggen – al zijn we inmiddels wel een beetje gewend aan het commentaar van Korwin-Mikke. Hij heeft al vergelijkbare uitspraken over immigranten en vluchtelingen gedaan, en daarvoor heeft hij ook sancties opgelegd gekregen.

Hij lachte toen je hem de mond snoerde. Het lijkt er niet op dat hij zich echt zorgen maakt over meer sancties.

Nou, het Europese Parlement kan economische of administratieve sancties opleggen, maar hij kan niet ontslagen worden of gedwongen worden om ontslag te nemen. Of hij zijn plek in het parlement opgeeft, hangt van hemzelf af. Natuurlijk kunnen we de straat op gaan om te protesteren tegen zijn aanwezigheid in het Europese Parlement, maar juridisch gezien kunnen we hem niet dwingen om iets te doen.

De opmerkingen werden gemaakt toen jij loongelijkheid aan het verdedigen was in een sessie in het Europees Parlement. Wat is er volgens jou nodig om dit te bereiken?

We hebben algemene Europese wetgeving over gelijkheid nodig – dat is er nog steeds niet. Trouwens, niet alleen op het gebied van loongelijkheid. Elk Europees land heeft momenteel een andere definitie van huiselijk geweld, en daardoor een andere classificatie van dat misdrijf. We hebben een gemeenschappelijke wetgeving over vaderschapsverlof nodig, wat niet overdraagbaar zou moeten zijn. En als het aankomt op salaris, moeten we meetbare doelen stellen – om het loonverschil te reduceren met twee procent per jaar. Als we geen wetgeving ontwikkelen, zal er geen sprake van loongelijkheid zijn tot 2086. Ik denk dat dat een beetje laat is.

Denk je dat alle Europese landen op hetzelfde level zitten als het gaat om vrouwenrechten?

Ik denk van wel, en ik denk dat we onderschatten wat de Zuid-Europese landen doen. Spanje bijvoorbeeld, is een pionier wanneer het aankomt op het criminaliseren van huiselijk geweld. Noord-Europese landen zijn een voorbeeld als het gaat om werkende stellen die de huishoudelijke taken met elkaar delen. Maar deze landen zijn verzorgingsstaten die meer gelijkheid garanderen – niet alleen in termen van gender, maar tussen alle mensen.

Wat zou jij zeggen tegen mensen die tegen vrouwenquota zijn, die denken dat als mannen consequent worden aangenomen voor invloedrijke banen, dat gewoon betekent dat ze meer gekwalificeerd zijn?

Ik zou zeggen dat quota tegenwoordig helaas nodig zijn – maar we zijn bezig om een wereld te creëren waarin ze niet meer nodig zijn. Vrouwen hebben te maken met een glazen plafond dat ons ervan weerhoudt om op representatieve plekken terecht te komen. Het is gewoon een belachelijk idee dat vrouwen structureel niet worden aangenomen voor machtsposities omdat ze niet goed genoeg zijn. Eerlijk, wie gelooft zoiets nou nog?

Heeft het vrouw zijn ooit deuren voor jou gesloten?

Natuurlijk, zoals voor alle vrouwen. Niet zoveel voor mij als voor vrouwen van vorige generaties of vrouwen met een andere achtergrond. Maar onze samenleving is niet gelijkwaardig en heeft voor mij als vrouw natuurlijk ook gevolgen.

Kan je een voorbeeld geven van macht die vrouwen werd afgenomen?

Het fundamentele probleem is dat de meeste voorbeelden niet overduidelijk zijn. Veel belangrijke beslissingen in de politiek worden bijvoorbeeld genomen tijdens de borrels na werktijd of na eetafspraken. Vrouwen worden vaak uitgesloten van zulke momenten, omdat ze niet echt welkom zijn of omdat ze op die tijdstippen bij hun gezin moeten zijn.

Wat hebben vrouwen nodig om zo snel mogelijk gelijkheid te bereiken?

Ik denk dat het beste wat vrouwen met alle achtergronden kunnen doen, is om zich te verenigen in de politieke sfeer en onze rechten op te eisen. Een groot deel daarvan zou in het Europees Parlement moeten gebeuren. Tegelijkertijd is het jammer dat onze ideologieën ons verdelen in Europa – wanneer het bijvoorbeeld gaat over abortus.

Welke rol zouden mannen moeten spelen in de strijd voor gelijkheid?

We moeten alle mannen laten begrijpen dat dit een gezamenlijk gevecht is en dat we alleen gelijkheid kunnen bereiken als we er samen voor gaan.

Bedankt!