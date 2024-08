In gesprek met de stierenvechter die een oog verloor en vijfduizend stieren doodde

In de omstreden wereld van het stierenvechten maakt één Spanjaard de dienst uit. Juan José Padilla is een beroemdheid in Spanje en maakt vooral indruk met zijn ooglapje. Tijdens een gevecht verloor hij een oog toen een stier hem op de horens nam. Hij zit al 25 jaar in het vak, doodde al vijfduizend stieren en had naar eigen zeggen al lang dood moeten zijn. Toch rent hij, na vele operaties, nog steeds door de Spaanse arena’s met een rode lap.



Voor sommigen is hij een held en voor anderen een toonbeeld van een verschrikkelijke sport die jaarlijks duizenden dode stieren veroorzaakt. VICE Sports sprak met hem over angst, zijn geweten en de harde wereld van het stierenvechten.



