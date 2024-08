In gesprek met de stierenvechter die een oog verloor en vijfduizend stieren doodde

In de omstreden wereld van het stierenvechten maakt één Spanjaard de dienst uit. Juan José Padilla is een beroemdheid in Spanje en maakt vooral indruk met zijn ooglapje. Tijdens een gevecht verloor hij een oog toen een stier hem op de horens nam. Hij zit al 25 jaar in het vak, doodde al vijfduizend stieren en had naar eigen zeggen al lang dood moeten zijn. Toch rent hij, na vele operaties, nog steeds door de Spaanse arena’s met een rode lap.

Voor sommigen is hij een held en voor anderen een toonbeeld van een verschrikkelijke sport die jaarlijks duizenden dode stieren veroorzaakt. VICE Sports sprak met hem over angst, zijn geweten en de harde wereld van het stierenvechten.



VICE Sports: Ha Juan José, waarom ben je eigenlijk gaan stierenvechten ?

Juan José: Mijn vader wilde altijd al stierenvechter worden en heeft de passie voor de sport mij dus met de paplepel ingegoten. Mijn drie broers hebben ook geprobeerd om stierenvechter te worden, maar dat is ze niet gelukt. Wel werken ze in de wereld van het stierenvechten. Het zit dus in de familie.

Hoeveel dieren heb je gedood ?

Ik denk dat ik zo’n 5.000 stieren heb gedood. Eerst tijdens mijn opleiding en daarna in mijn loopbaan als professional.

Heb je je ooit kut gevoeld na het doden van een stier ?

Het is onderdeel van onze cultuur dat stieren geboren worden en doodgaan in de arena. Als een dier bewezen heeft dat hij moedig en krachtig is, wil ik een dier niet doden. Dat heb ik best vaak, maar dat moet dan toch van de arenadirecteur. Dat kan frustrerend zijn, maar het is een onderdeel van mijn werk.

Hou je dan niet van stieren ?

Ik bewonder ze en heb respect voor ze. De stieren zijn mijn leven en het is mijn wereld. Mijn werk als stierenvechter zou niet bestaan zonder dit dier.

Padilla doorboort stieren met speren als werd. (Foto via)

Ben je bang als je tegenover een stier staat ?

Een stierenvechter heeft altijd angst. Je weet dat je je leven op het spel zet, maar je weet ook dat je samen met je stier er een mooie show van moet maken. Dus je moet je over je angst heen zetten.

Toch heb je flink wat ernstige blessures opgelopen: negentien operaties en je bent een oog kwijt. Hoe voel je je als je wordt aangevallen door een stier ?

Ik koester geen geen wrok tegenover de stier hoor. Ik snap heel goed waarom ik word aangevallen. De stier verdedigt zich gewoon.

Ik kan me niet voorstellen dat je dit werk tof vindt. Wat voel je als je een stier doodt ?

Ik ben niet tevreden of verdrietig. Ik voel er eigenlijk niets bij. Het is mijn werk om een stier te doden.

Na het gevecht krijg je een lichaamsdeel van een stier, bijvoorbeeld zijn oren of staart. Wat doe je daar in hemelsnaam mee ?

De souvenirs die ik meeneem naar huis geef ik aan vrienden of familieleden. Ik ben ook trots op deze symbolen. Ze geven aan dat ik succesvol ben als stierenvechter.



Hoeveel verdien je met een gevecht ?

Ik ga niet precies zeggen hoeveel ik per gevecht verdien, maar ik kan je wel vertellen dat de crisis zijn sporen heeft nagelaten bij het stierenvechten. Het wordt steeds lastiger om toeschouwers te lokken en dat heeft ook impact op mijn salaris.



Er zijn natuurlijk veel mensen fel tegen deze sport. Kan je daarmee omgaan ?

Als diegene maar beleefd blijft. Ik heb respect voor de idealen van anderen, maar verwacht ook dat ik gerespecteerd word. Ik denk dat we een goede discussie kunnen voeren als er met goede argumenten gestrooid wordt. Maar ik zal hoe dan ook het stierenvechten blijven verdedigen. Je voelt de emoties door je lijf gieren als je deelneemt, maar ook als je het schouwspel voor je ziet.



