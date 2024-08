In gesprek met de ultras van FC Metz over hun verbanning en terugkeer

Horda Frénétik, de fanatieke ultragroep van het Franse FC Metz, is vorig seizoen om een niet bepaald positieve reden in het nieuws gekomen. Tijdens een thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon werd er vanuit hun vak vuurwerk gegooid naar Lyon-doelman Anthony Lopes, die net aan een blessure werd behandeld. Daarna werd de wedstrijd gestaakt en niet meer uitgespeeld.

Uit onderzoek bleek dat de vuurwerkgooier geen lid was van deze groep, maar toch werden de ultras verbannen uit het stadion, waarna ze de rest van het seizoen maar aan de zijlijn stonden bij FC Metz Onder 19. Nu zijn ze weer terug op hun vertrouwde plekje. VICE Sports sprak met Graouz, de capo van Horda, over ultracultuur, vuurwerk en de verbanning uit het stadion.

VICE Sports: Graouz, h oe zou je de mentaliteit van Horda omschrijven ?

Graouz: We geven onvoorwaardelijke steun aan Metz en reizen de club overal achterna, maar het belangrijkste is misschien wel dat we anti-racistisch zijn. Het maakt ons geen reet uit welke huidskleur, seksualiteit of religie je hebt. Ook proberen we slim om te gaan met geld. We betalen onze tifo’s door sjaaltjes en shirts te verkopen. En ik denk dat we als groep heel kritisch zijn. We staan vaak lijnrecht tegenover de club als het gaat om kleuren van tenues en toegangsprijzen.

Wat betekent het voor jou om ultra te zijn?

Iedereen heeft zijn eigen definitie. Tegenwoordig noemen mensen zich al snel een ultra als ze een paar keer onder een doek hebben gestaan op de tribune. Maar ik vind dat het niet alleen om de wedstrijddag gaat. Als ultra ben je de hele week bezig. Tifo’s voorbereiden, materialen uitzoeken en relaties onderhouden met de club en politie.



Volgens veel mensen is jullie groep nog nooit zo groot geweest als dit seizoen. Hoe komt dat?

Als je naar foto’s van dit seizoen kijkt, zie je inderdaad een mooi blok. Het heeft er ook mee te maken dat we in drie seizoenen van het derde niveau naar de Ligue 1 zijn gegaan. Er is veel nieuwe aanwas bijgekomen en ineens zaten we met 500 fanatieke ultras op de tribune.

We willen ons niet afzonderen, dus er zitten ook andere supporters bij ons op de oosttribune. Ik denk ook dat dat essentieel is voor een goede sfeer. Supporters die geen lid zijn van onze ultragroep kunnen ook gewoon meedoen aan onze tifo-acties, iedereen kan bijdragen. Dat is altijd goed gegaan, tot de wedstrijd tegen Lyon.

Kun je vertellen hoe dat ongeveer ging?

We waren teleurgesteld over wedstrijd daarvoor, de derby tegen Nancy. Het ging ons niet eens om het resultaat, maar de instelling van het team. We moesten tegen de aartsrivaal, maar het leek net alsof ze dat helemaal niet doorhadden. Daarom bleven we in de wedstrijd tegen Lyon als protestactie het eerste een kwartier stil.

Net toen we weer geluid begonnen te maken, werd de keeper van Lyon door vuurwerk geraakt. De tribune veranderde in een grote chaos. Het was een puinhoop. De tribune werd zelfs ontruimd en niemand wist precies wat er gebeurd was.

Wat gebeurde er na de wedstrijd ? Had je meteen door dat het er niet goed uitzag voor jullie ?

Ja, we werden door iedereen beschuldigd. De hele groep moest het ontgelden, omdat twee klootzakken wat vuurwerk op het veld hadden gegooid. Maar op dat moment wisten we eigenlijk nog niets. Toch gooiden we er maar een persbericht uit op maandagavond. We houden van siervuurwerk, zeiden we, zolang dat de sfeer ten goede komt. Maar zoiets op het veld gooien doen we niet.



In de daaropvolgende dagen werden leiders van Horda door de politie en de club ondervraagd. De media keerden zich tegen ons, en we werden verrast door de enorme impact die het incident had. We kregen zelfs aanvragen voor een interview door buitenlandse media. Daar gingen we niet op in, omdat er nog een onderzoek liep.

Na het incident kregen jullie wel steunbetuigingen van jullie vrienden uit Kaiserslautern, Toulouse en Dortmund.

We kregen steun omdat de hele groep door de club werd gestraft. Onze groep werd niet langer erkend als officiële supportersgroep van FC Metz. Dat was nogal wrang, omdat we net met de club hadden afgesproken dat een groep nooit gestraft kan worden vanwege een idiote actie van een eenling. Daarna hadden we maandenlang geen contact met de club. Ze namen simpelweg onze telefoontjes niet aan. Uiteindelijk toonde het onderzoek gelukkig aan dat de personen die het vuurwerk gooiden niet bij onze groep hoorden.



Toch geloofde niet iedereen dat. FC Metz-voorzitter Bernard Serin zei zelfs tegen een journalist dat het vuurwerk wel vanuit jullie ultragroep móest komen.

Sommigen denken dat, omdat het vuurwerk uit ons vak kwam. Maar niet iedereen die in dat vaak staat hoort bij onze ultragroep. Ik heb ook de foto’s gezien van de daders en ik herken ze van gezicht, maar ze horen er niet bij. En ik kan het weten, want als capo ken ik eigenlijk iedereen wel.

Jullie hebben steun gekregen van andere ultragroepen. Maar hebben de spelers ook nog iets van zich laten horen ?

De spelers wordt sinds een paar jaar geadviseerd om niet openlijk supportersgroepen te steunen. Bij sommige uitwedstrijden worden ze ook geïnstrueerd om geen shirtjes naar het uitvak te gooien na de wedstrijd. Een aantal spelers heeft wel tegen ons gezegd dat ze ons steunen, maar dat laten ze niet zien op social media. Ze weten hoe belangrijk het is dat wij sfeer maken.

En hebben jullie nog veel steun gehad van andere supportersgroepen van Metz ?

Nee. We hebben ook niet echt hechte banden met andere ultragroepen van Metz, er heerst toch een beetje een concurrerende sfeer. Maar wij proberen wel altijd andere ultras te steunen. Ook als het gaat om ultras van de grote rivalen Lens en Nancy.

Ik word er gewoon boos van als ik een leeg vak zie. Daar ben ik fel op tegen en daarom steunen we ultras van andere clubs. Dat wordt niet echt begrepen in Metz of de rest van Frankrijk. Maar dat maakt ons geen zak uit. We zijn dan misschien niet geliefd, maar worden wel gerespecteerd, omdat we onze principes niet verloochenen.

In februari legde de voorzitter van FC Metz weer contact met jullie. Hoe ging dat?

Hij belde ons tijdens een persconferentie. Ik denk dat hij even indruk wou maken voor de camera’s. Maar we zijn daarna natuurlijk wel gewoon met de club in gesprek gegaan. Wij willen immers ook weer op de tribune staan.

De club gaf aan ons te beschouwen als een gevaarlijke groep. Er werden wat mensen bij elkaar gezet die een deskundig panel moesten vormen. Ze concludeerden dat het nodig was om ons te verplaatsen naar de tweede ring en een net voor ons vak te plaatsen.

Toen jullie vorig seizoen niet meer welkom waren in het stadion, gingen jullie naar alle thuis- en uitwedstrijden van het oudste jeugdteam. Waarom ?

We wilden niet stoppen als ultras. En we zijn er niet alleen voor het eerste elftal. Daarom volgden we het team Onder 19 overal.



Hoe vond de club dat ?

De jeugdopleiding staat los van het eerste elftal. Eerst waren de mensen rondom het jeugdelftal niet heel enthousiast. Maar dat veranderde. We zongen veel en gingen in gesprek met de ouders van de spelers in de kantine. Soms gingen we zelfs samen op pad. Het was heel leuk om te doen en de sfeer was goed. Er keerden zelfs wat oudgediende ultras terug. Die vonden het ook leuk om mee te gaan, omdat ze niet werden ontvangen door vijftig politieagenten en in de rust gewoon wat biertjes konden drinken.

Tijdens een competitiewedstrijd hadden jullie een keer een levensgroot spandoek waarop ‘Weerstand’ stond. Wat bedoelden jullie daar precies mee ?

We geven nooit op. Het lijkt wel alsof de voetbalbond en politie de ultracultuur in Frankrijk – en zelfs Europa – volledig de kop in wil drukken. Dat laten wij niet zomaar gebeuren. Het is niet ons doel om lijnrecht tegenover de club te staan, maar als we het ergens niet mee eens zijn schuiven we dat niet onder stoelen of banken.



Op een forum van FC Metz schreef je laatst dat jullie het een en ander gaan veranderen in jullie groep. Op welke punten ?

Onze leden hebben altijd heel veel vrijheid gekregen. Iedereen mocht biertjes drinken in onze kroeg, en iedereen mocht met de vlaggen zwaaien waarmee ze wilden zwaaien. Na het incident tegen Lyon beseften we dat we te weinig autoriteit hadden, dus daar moet wat veranderen. Als de leiders van de groep nu zeggen dat er niet gerookt mag worden, dan wordt er niet gerookt.

En misschien moeten we ook niet zomaar iedereen toelaten op de tribune. Sommige mensen maken daar misbruik van. Het lijkt me voor alle partijen beter als we daar nog even met de club over gaan praten.

