In gesprek met MMA-vechter Mike Perry over knokken en dieren nadoen

Het is soms moeilijk om Mike Perry te volgen als hij interviews geeft. Het weltergewicht van de UFC zegt vaak surrealistische dingen, waarvan je niet weet of hij ze nou meent of niet.

Een interviewer vroeg de MMA-vechter eens waarom zijn bijnaam ‘Platinum’ is, waarop Perry antwoordde: “Als we een satelliet zouden bouwen om met God te praten, zouden we die waarschijnlijk van platinum maken, zodat het signaal door heel het universum zou kunnen gaan. De energie zou dan verder gaan dan we ooit hebben gezien.”

Alle vechters die de laatste tijd proberen Conor McGregor na te doen, zouden voor Perry’s charisma waarschijnlijk een mooi bedrag over hebben. Voor zijn gevecht tegen Santiago Ponzinibbio gaf hij VICE Sports een kijkje in zijn brein in een interview en sprak over zichzelf in elkaar slaan en dieren nadoen.

VICE Sports: Mike, je maakte je debuut voor de UFC toen je voorwaardelijk vrij was voor een inbraak. Hoe zag je leven er toen uit?

Mike Perry: Ik was toen dom en onwetend. Ik speelde Grand Theft Auto in het echte leven. Ik wilde een stoere jongen zijn, maar acteerde dat. Nu ben ik pas echt een man. Ik heb een roedel honden, een vriendin, een huis, auto’s en rekeningen om te betalen. Dat maakt je veel sterker dan het zijn van een klein kind dat denkt dat hij stoer is en geld wil pakken. Dat kind dacht dat hij niks te verliezen had, terwijl hij zijn hele leven nog voor zich had. De man die ik nu ben zou dat kind zo hard de tering in slaan.

Wat voor voldoening haal je uit vechten?

Ik vind het een makkelijke manier om geld te verdienen, omdat ik het tof vind om te trainen. Voor deze baan hoef je minder te lezen en schrijven dan voor elke andere baan, dus ik hoef geen huiswerk te maken, snap je? Het is ook heel echt allemaal. Echt zoals zelf groente verbouwen en vee houden, om te leven. Het leven zoals het oorspronkelijk bedoeld is. Als dan een vreemdeling mijn dorp binnen zou komen lopen, zou ik degene zijn die hem kapot zou maken voordat hij ook maar op het idee zou komen om iets te jatten.

Voor dit interview keek ik een interview van na jouw eerste gevecht voor de UFC, twee jaar geleden. Je was toen juist voorzichtig, timide en niet zo praatgraag. Wat is er veranderd?

Niet veel, behalve dat ik nu beter alleen kan zijn dan vroeger. Misschien heb je gelijk, misschien was ik wat gesloten, probeerde ik wat dingen binnen te houden. Maar ik wilde na een tijdje dat mensen aandacht gingen geven aan wat ik allemaal kan in de kooi. Er is daarom wat veranderd. Als ik praat, probeer ik tegen mezelf praten: ik probeer te luisteren naar wat ik denk, hardop, zodat ik het kan analyseren en kan zien waar ik heen probeer te gaan.

Hoe ziet een perfect gevecht eruit voor jou? Is dat een gevecht dat op en neer gaat, of een knockout binnen een minuut?

Het gaat erom wie de show steelt. Het gaat ook verder dan mij en mijn tegenstander. Ik wil die hele kaart overtreffen. Daar staan tien andere gevechten op, twintig andere vechters. Dus ik moet niet alleen winnen. Ik moet niet alleen een goed gevecht hebben. Ik moet de koning zijn.

Je hebt eens gezegd : “Kids, neem geen tatoeage op je gezicht totdat je oud genoeg bent en je dromen werkelijkheid zijn geworden.” Wat bedoelde je daar eigenlijk mee?

Ik heb om twee redenen deze tatoeage op mijn gezicht. Ten eerste om mensen af te schrikken. Ten tweede omdat ik twaalf dagen voor mijn UFC-debuut tijdens de training een elleboog in mijn gezicht kreeg en de huid op mijn voorhoofd openscheurde. Ik had een lelijke lijn op mijn hoofd door de hechtingen. Ik wou altijd al een tatoeage op mijn gezicht, dus dacht toen: fuck het, ik heb niks te verliezen en alles te winnen. We nemen de tent over.

Zijn mensen je anders gaan behandelen sinds je die tatoeage in je gezicht hebt?

Nee, eigenlijk helemaal niet, eerlijk gezegd.

Ik denk niet je het grondig had gepland, maar waarom deed je in september een haan na?

Martial arts en dieren gaan hand in hand. Elk dier staat symbool voor een andere stijl van martial arts. Ik deed die haan na omdat ik net in een hanengevecht had gezeten en hem dood had gepikt. Nu moet ik meer dieren krijgen, meer stijlen. Meer zielen.

Heb je andere dieren – van de dierentuin of de boerderij – die je in de toekomst na zou willen doen?

Ja man, ik ben bezig met de T-rex en de velociraptor. Ik ga prehistorisch op die motherfuckers.

Je hebt ook weleens gezegd dat je een heel sterk gezicht hebt. Wat bedoel je daarmee?

Ik kan wel een klap vangen. Ik ben van platinum. Ik absorbeer hitte. Ik vind het prima om er een paar te vangen zodat ik er een kan uitdelen. En ik weet hoe ik moet bewegen, ik word niet geraakt zoals je denkt dat ik word geraakt. Ik ben zo snel, dat op het moment dat ik geraakt word alweer weg ben. De meeste vechters weten toch niet hoe ze moeten slaan.

