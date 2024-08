In gesprek met Shanice van de Sanden over haar oma, Liverpool en Lieke Martens

Het is komende zondag aan Shanice van de Sanden en haar teamgenoten om Noorwegen te slopen. Van de Sanden is een van de topaanvallers van de Oranje Leeuwinnen. Ze won twee keer de Nederlandse competitie met FC Twente en staat nu in Engeland onder contract bij Liverpool.

Dit EK wordt er veel van haar verwacht. VICE Sports sprak de aanvaller in aanloop naar de openingswedstrijd van het EK over haar debuut voor Oranje, de speciale band die ze heeft met haar moeder en oma, de Engelse competitie en de kwaliteiten van kersverse Barca-aankoop Lieke Martens.

VICE Sports: Ha Shanice, je bent super jong gedebuteerd voor Oranje. Hoe ging dat?

Shanice van de Sanden: Het ging als een sneltrein. Toen ik bij onder 17 aankwam, werd ik meteen doorgeschoven naar onder 19. In dat jaar kwam ik ook bij het Nederlands elftal. Dat was echt… dat gevoel kan ik niet omschrijven. Ik weet nog wel hoe dat thuis ging. Dat ik de uitnodiging kreeg en mijn broers superblij waren. Mijn moeder zei: “Ik ben zo ontzettend trots op je en geniet er gewoon van, want dat is het belangrijkste.”

Het klinkt alsof je een goede band hebt met je moeder.

Mijn moeder werkt ontzettend hard en heeft alles voor mij en mijn zusjes gedaan vroeger. Zonder haar had ik hier nu niet gestaan. Zij bracht me altijd naar school, of naar de jeugdelftallen van Oranje. Onze vader is nooit echt in onze levens geweest. Om 7 uur ‘s ochtends ging mijn moeder van huis en om 7 uur ‘s avonds kwam ze thuis. Ze had haar jas nog niet eens uit of ze stond weer voor ons te koken. Daar heb ik echt veel respect voor.

Zie je haar nog wel een beetje nu je in Engeland speelt?

Zo nu en dan heb ik een weekendje vrij en dan ga ik naar mijn moeder toe. Als ik in Engeland ben Facetimen we veel. Ze komt nu ook naar de wedstrijden toe. De liefde in onze familie is erg sterk. M’n oma is nu ernstig ziek. Zij is ook heel belangrijk voor mij. Mijn oma en ik lijken heel veel op elkaar. Ik ben een heel gevoelig persoon, net als m’n oma.

Neem je dat slechte nieuws mee het voetbalveld op?

Toen ik het hoorde, was ik net klaar met trainen in Liverpool en brak echt m’n hart. Mijn teamgenoten waren er gelukkig om me te troosten. Ik zit ermee dat m’n oma ziek is en dat mijn moeder af en toe wel heel erg veel moet werken. Mijn oma zegt dat ik gewoon door moet gaan en gelukkig kan in tegenwoordig zo nu en dan een cadeautje voor mijn moeder halen, of zeggen dat ze wat voor zichzelf kan halen. Ik bekijk het leven gewoon heel erg positief, veel dingen in het leven gebeuren ook met een reden.

Hoe vind je de cultuur van het vrouwenvoetbal in Engeland?

Engeland is wel een stukje verder dan Nederland. Alle Engelse internationals spelen daar in de nationale competitie. De competitie is daardoor enorm sterk. Dat is een verschil met Nederland. Ik merk dat het vrouwenvoetbal in Engeland belangrijker is, dus ik hoop dat dat hier ook komt na dit EK.

Waar merk je dat verschil verder aan?

Het respect dat speelsters in Engeland krijgen, hoe de mensen in de media over ze praten. Dat ontbreekt nog een beetje bij ons in Nederland. Ik denk dat wij nog wel wat meer respect verdienen, maar dat gaan we nu zien. Voetballend denk ik trouwens wel dat we in Nederland verder zijn dan in Engeland. Tactisch staan we beter. Ik merk ook bij Liverpool dat sommige meiden tactisch nog helemaal niet zo ver zijn.

Dus jullie hebben bij de Liverpool Vrouwen geen trainer in de stijl van Jürgen Klopp?

Nee, dat zou wel leuk zijn, maar daar krijgen we niet zoveel van mee. Ook met Pepijn Lijnders, de Nederlandse assistent van Klopp, of Gini Wijnaldum heb ik nog helemaal geen contact gehad. Zij trainen op Melwood, met prachtige velden. Wij trainen en spelen op de kunstgrasvelden van Widnes, dat is heel ergens anders.

Lieke Martens, een van je teamgenoten bij Oranje, heeft net een mooie transfer naar Barcelona gemaakt. Hoe zou jij haar kwaliteiten omschrijven?

Lieke is heel belangrijk voor ons als team. Ze is vooral technisch heel vaardig met de bal, kan iemand uitspelen en gooit er soms trucjes uit. Dat is ook wat het publiek wil zien. Daarnaast is ze echt grappig en sfeerbepalend voor het team. We hebben de afgelopen jaren samen veel meegemaakt en zijn zelfs samen op vakantie geweest.

Waar gaat het vrouwenvoetbal heen denk je? Waar zijn we over dertig jaar?

Nou, dan denk ik dat het vrouwenvoetbal in Nederland net zo ver is als in Amerika. Ik denk dat we dat ook wel verdienen. Moet je kijken hoe het vrouwenvoetbal nu al in de lift zit.

