Shaun White vertelt hoe hij om is gegaan met zijn teleurstellende prestaties op de Olympische Winterspelen van 2014. De legendarische snowboarder is sindsdien gitarist geworden in een band en zegt dat hij gelukkiger is dan ooit. Maar op de Winterspelen in Zuid-Korea is hij meer dan ooit gebrand op die gouden plak.

—

