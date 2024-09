In Groot-Brittannië wordt vrouwenhaat misschien opgenomen in de wet als apart misdrijf

“We zijn het er allemaal over eens dat je geen homofobische of anti-islamitische dingen naar iemand moet roepen op straat. Maar waarom kijken we dan niet op dezelfde manier naar vrouwenhaat?,” vraagt Melanie Jeffs zich af. “Waarom krijgen vrouwen dagelijks opmerkingen naar hun hoofd geslingerd, waardoor ze zich onveilig of zelfs bedreigd voelen?”

Jeffs, een feminist uit Nottingham die campagne voert tegen vrouwenhaat, legt ons uit waarom dit moet worden behandeld als een apart haatmisdrijf. Ze heeft ook de politie in Nottingham weten te overtuigen, en dit experiment is de eerste keer dat vrouwenhaat in Groot-Brtitannië op deze manier wordt aangepakt. Op dit moment kijken de politiekorpsen in Wales en Engeland of ze het ook op nationaal niveau kunnen toepassen.

Dit betekent nog niet dat vrouwenhaat ook in de nationale wetten van Engeland wordt opgenomen . In Groot-Brittannië zijn haatmisdrijven namelijk al verboden, en daar valt vrouwenhaat ook onder. In de afgelopen twee maanden werden er 21 haatmisdrijven tegen vrouwen gerapporteerd in de UK, waaronder een seksueel misdrijf en drie verstoringen van de openbare orde.

Door het nieuwe experiment komt het probleem meer in de schijnwerpers te staan en is het voor vrouwen makkelijker om melding te maken van gevallen van misogynie. Maar de grootste uitdaging van het project is om te definiëren wat dat precies inhoudt. Om agenten bij te scholen over dit onderwerp zijn nu speciale trainingen opgezet. “We vinden het belangrijk dat bij elke training ervaringen van vrouwelijke slachtoffers te horen zijn,” vertelt Dr. Loretta Trickett, criminoloog en gespecialiseerd in vrouwenhaat en genderdiscriminatie, die betrokken is bij het experiment in Nottinghamshire.

Als jonge meisjes en vrouwen steeds seksuele opmerkingen naar hun hoofd geslingerd krijgen, heeft dat invloed op hun gevoel van veiligheid.

Maar als er al wetten zijn tegen haat, waarom moeten we misogynie dan zien als een apart misdrijf? “Als we het niet doen,” zegt Trickett, “dan legitimeren we dat vrouwen op worden gezien als lustobject, wat vooral gebeurt door vreemde mannen op straat. Het wereldwijd gedragen idee van vrouwen als publiek eigendom wordt versterkt als we niets doen, en ook kunnen we zo meer doen tegen – seksueel – geweld online of in huiselijke kringen.”

Ze wijst ons op onderzoek waaruit blijkt dat meisjes al vanaf zeer jonge leeftijd worden blootgesteld aan seksueel gedrag. “Meisjes van elf worden al seksueel benaderd. Voor mij is het een duidelijk signaal dat we iets moeten doen. Als jonge meisjes en vrouwen steeds seksuele opmerkingen naar hun hoofd geslingerd krijgen, heeft dat invloed op hun gevoel van veiligheid. Ze gaan de wereld zien als een vijandige, gevaarlijke plek.”

Met Jeffs – die sinds het experiment treurig genoeg zelf steeds vaker lastiggevallen wordt online – spreek ik over de huidige cijfers. “Het aantal meldingen van vrouwenhaat in Nottingham ligt ongeveer even hoog als andere vormen van haatmisdaden, zoals homohaat.” Ook vertelt ze dat, historisch gezien, misdaden van haat niet vaak worden gerapporteerd bij de politie.

Wat moeten vrouwen dan doen als ze zich slachtoffer voelen van misogynie? Jeffs: “In Groot-Brittannië valt dat onder de wetgeving van haatmisdrijven, dus ze kunnen gewoon naar de alarmdiensten bellen.”

Maar het belangrijkste, vindt Jeffs, is dat het experiment uit Nottingham vrouwen nu “het vertrouwen geeft om dit te melden, en dat de politie het serieus moet nemen.” Maar het probleem is natuurlijk veel groter dan iets wat één stad en één politiekorps kan oplossen, legt Trickett uit. “De regering moet zeker ook maatregelen nemen om geweld, haat en misbruik van vrouwen en meisjes tegen te gaan. En met dit experiment hebben we het niet over waar dit probleem überhaupt vandaan komt. “

