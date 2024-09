Op bezoek bij het bos waar we de opwarming van de aarde simuleren

We weten dat klimaatverandering het milieu bedreigt, maar welke schade de opwarming van de aarde precies aan gaat richten weten we nog niet. In dit segment van VICE News Tonight nemen onderzoekers Arielle Duhaime-Ross mee naar een bos waar ze een manier hebben gevonden om de opwarming van de aarde te simuleren en de gevolgen daarvan bij te houden.

Bij Hubbard Brook, een experimenteel bos in New Hampshire, hebben onderzoekers meer dan drie kilometer aan verwarmde buizen onder de grond aangelegd. Zo proberen de onderzoekers de potentiële impact van de opwarming van de aarde te bestuderen.

De ‘Climate Change Across Seasons Experiment’ (CCASE) verandert het klimaat een heel jaar om te zien hoe het bos daarop reageert, vertelt Pamela Templer, biologie professor bij Boston University. Sinds 2012 heeft zij meer dan 550 vierkante meter loofbos verwarmd om experimenten uit te voeren.

Verwarmde buizen die begraven liggen in het experimentele bos geven onderzoekers een idee van hoe het klimaat en de omgeving over honderd jaar gaat reageren. Wetenschappers voorspellen dat temperaturen tot 3 ºC zouden kunnen gaan stijgen. Hogere temperaturen hebben wellicht een ongekende invloed op het vermogen van het bos om stoffen als stikstof en koolstof vast te houden, zei Templer.

Het blijkt dat de verwarmde bomen in het Hubbard Brook bos minder kooldioxide en stikstof filteren dan normale bomen. Verder zorgt een kleinere sneeuwlaag voor koudere wintertemperaturen, zegt Templer. Dit zorgt vervolgens weer voor verstoorde boomwortels, waardoor de wortels minder stikstof uit de bodem halen. Die stikstof stroomt vervolgens in lokale waterwegen waardoor de waterwegen wellicht zo’n hoog stikstof-niveau krijgt dat het gevaarlijk wordt voor mensen om te drinken.

Templer hoopt met haar experimenten als CCASE te zorgen voor meer harde data van klimaatverandering en meer klimaatmodellen in de toekomst.

Klimaatverandering verandert niet alleen temperatuur en de hoeveelheid aan smeltende sneeuw maar het heeft ook een domino-effect op duurzaamheid van grond, drinkwater en de gezondheid van planten en andere organismen in het ecosysteem.