In het kaartspel Bergnein speel je een uitsmijter die een streng deurbeleid hanteert

Afgelopen jaar maakte de Zweedse spelontwerper Alexander Kandiloros en zijn collega’s Joakim Bergkvist en André Forsblom een spel geïnspireerd op het beruchte deurbeleid van Berghain, de technoclub in Berlijn.



Berghain is misschien wel de beroemdste club ter wereld – niet alleen door de fetisjclub in de kelder, maar vooral omdat het ontzettend moeilijk is om er binnen te komen. Elk weekend staan er honderden goedgeklede techno-liefhebbers urenlang in een rij, om vervolgens ogenschijnlijk willekeurig weggestuurd te worden door de uitsmijter. Voor veel feestgangers is alleen al het binnengelaten worden een ervaring – op internet staan talloze handleidingen en er is zelfs een app die hoopvolle bezoekers vertelt wat ze moeten doen en welke kleding ze moeten dragen om hun kansen op toelating te vergroten.



De Zweedse Kandiloros ontwikkelt en produceert bordspellen sinds 2011. Begin 2017 lanceerde hij met zijn partners een kickstartercampagne om geld op te halen zodat ze Berghain ze game konden distribueren; een kaartspel waar je de uitsmijter van Berghain bent en je de juiste personen de club binnen moet laten.



Nog voordat de Kickstarter klaar was, hingen de advocaten van Berghain aan de telefoon. Ze eisten dat alle productieplannen van het spel gestopt zouden worden. Kandiloros besloot het spel ‘Bergnein’ te noemen, in de hoop dat het intimiderende personeel zou bedaren. Helaas gebeurde dat niet.

Ik sprak Kandiloros en vroeg hem hoe het voelt om de meest legendarische club ter wereld op de kast te jagen, en waarom hij niet gewoon stopt met zijn spel.



VICE: Hoi Alexander. Hoe speel je Bergnein ?

Alexander Kandiloros: Spelers zijn om beurten de uitsmijter. Je speelt met kaarten waar verschillende soorten clubbers op staan, en het is de taak van de uitsmijter om mensen te weigeren of binnen te laten. Hoe hoger de status van een potentiële gast, hoe meer punten je aan het eind van het spel krijgt als je die persoon binnen hebt gelaten. Het uitgaanspubliek varieert van hipsters en bloggers tot toeristen en kakkers. Met behulp van actiekaartjes kunnen spelers de rij manipuleren, bijvoorbeeld ten nadele van een andere speler. Het spel eindigt als de rij is opgelost en de speler die de gasten met de hoogste punten binnenliet wint het spel.





Hoe kwam je op dit idee?

Op een dag hadden Joakim, André en ik het voor de grap over het maken van een geïllustreerde poster met verschillende soort subgroepen van feestgangers. In combinatie met onze liefde voor techno, eindigden we met het spel zoals het nu is.



En toen werd je gebeld door de advocaten van Berghain.

Ze vroegen waarom ik niet om toestemming had gevraagd voordat ik het spel maakte. Ik zei dat ik dacht dat dat niet nodig was, en ook omdat we een beetje bang voor ze waren. De man die ik sprak lachte en zei dat ze inderdaad een harde en intimiderende reputatie hebben, maar dat ze uiteindelijk ook maar gewoon kantoorpersoneel zijn.



De advocaat vertelde me dat de naam Berghain een geregistreerd merk in Duitsland is. Toen ik duidelijk maakte dat wij de naam van het kaartspel in Zweden ook geregistreerd hadden, was hij een beetje uit het veld geslagen. Hij zei dat hij me binnen een week terug zou bellen, als hij meer informatie had. Tien dagen later hadden we nog steeds niets gehoord, dus lanceerden we onze kickstartercampagne, om 80.000 kronen (8.000 euro) op te halen. Het is geen gezinsspelletje, dus we wisten dat het moeilijk zou zijn om het in de winkels te krijgen. We wilden het spel meteen verbinden met de klanten, voordat we het zouden produceren.



Wat gebeurde er toen je die campagne lanceerde?

We kregen het voor elkaar om 70.000 kronen (7.000 euro) op te halen. De campagne duurde nog een paar dagen toen de advocaten van Berghain een klacht indienden bij Kickstarter. Dat werkte: de campagne werd geannuleerd, we verloren al het geld en de productie werd zeven maanden vertraagd.



Wat was de klacht precies?

Ik vond de argumenten absurd. Ze zeiden bijvoorbeeld dat het illegaal was om hun gasten zonder toestemming na te tekenen, en dat hun gebouw – dat getekend is op de doos – als handelsmerk was vastgelegd en op geen enkele manier mocht worden afgebeeld. Om de advocaten tegemoet te komen, veranderden we de naam van Berghain ze game naar Bergnein. Maar dat was niet genoeg.



Berghains beroemde uitsmijter, Sven Marquardt, nam via een Zweeds advocatenbureau contact met ons op en eiste dat we hem betaalden. De club heeft onze facebookpagina laten sluiten en in Duitsland geprobeerd een juridische procedure te starten, om er zeker van te zijn dat we ons spel niet zouden verkopen of online verspreiden. Het is best vleiend dat mensen zo van streek raken vanwege een gek kaartspelletje. Maar het is wel verschrikkelijk uitputtend, zowel mentaal als financieel.



Maar je geeft het niet op.

Zeker niet. Nadat Kickstarter onze campagne annuleerde, begonnen we meteen met het accepteren van pre-orders van klanten. Begin oktober hebben we het spel verstuurd naar klanten in dertig verschillende landen.



Aangezien het juridische proces nog steeds loopt, is het moeilijk om in te schatten hoe het gaat aflopen. Het zou leuk zijn als we geen geld verliezen. Met alle juridische kosten zou het al geweldig zijn als we quitte spelen.



Hoe ben je er zeker van dat je aan de juiste kant van de wet staat?

Ik heb rechten gestudeerd en daarnaast ook een Master in intellectuele eigendoms-rechten gedaan. Dus ik weet best wel wat over intellectueel eigendom. Terwijl ik me realiseer dat we gevaarlijk dichtbij een grijs gebied zitten, ben ik er zeker van dat we aan de juiste kant van de wet staan.



Als je zegt dat het maar een gek kaartspelletje is, waarom ben je zo vastberaden om het te lanceren?

Dat ligt aan mijn karakter. Ik moet afmaken waar ik aan begonnen ben, voordat ik door kan gaan met het volgende. Als ik mijn hart ergens in stop, is dat mijn eerste prioriteit. Als iets maar half afgemaakt is, krijg ik geen rust in mijn hoofd.



We hebben contact opgenomen met Berghain voor hun kant van het verhaal, maar tot nu toe hebben ze niet gereageerd op onze herhaaldelijke verzoeken.