In het Midden-Oosten kun je je nummerbord verkopen voor duizenden, zelfs miljoenen, euro’s

Een nummerbord kan tegenwoordig een rendement opleveren van 300.000 %. Dat is in ieder geval waar de twee Britse vrienden Araf Sultan op hopen. Veertien jaar geleden kochten ze een Brits nummerbord met daarop Y44 4LAH — dat je kunt lezen als “Ya Allah”. Toen kostte het 350 pond. Nu hopen ze dat die op een veiling in de Verenigde Arabische Emiraten op zijn minst een miljoen op zal brengen. Daar is wel vraag naar zo’n nummerbord.

De rijkste bewoners van het Midden-Oosten voeren namelijk een strijd om gezien te worden op de snelweg. Of je nou in Libanon bent of in Oman, iedereen wil in een luxe auto rijden die schreeuwt: “kijk mij, ik ben meer waard dan jouw huis, het huis van je ouders en je grootouders bij elkaar”. Het hebben van een mooie auto is voor de Emirati die zich willen laten voorstaan op hun professionele en sociale succes een eerste levensbehoefte. In Libanon kan een vrouw aan de prijs van de auto die ze van haar man krijgt zien hoeveel hij van haar houdt — althans dat is wat sommige Libanese vrouwen me vertelden. Zo zie je maar weer, in samenlevingen waar er geen taboe ligt op geld wordt de snelweg de spiegel van de oppervlakkigheid die heerst onder de elite.

Die concurrentiestrijd is zo ver in de hoofden van de middenklasse doorgedrongen dat ze zich volgens veel Libanezen zelfs in de schulden steken om een dure auto te kopen. Nu iedereen dat soort auto’s koopt is het in de ogen van de allerrijksten niet meer genoeg om een auto te hebben die anderen jaloers maakt. Sinds kort kopen de allerrijksten van het Midden-Oosten luxe gepersonaliseerde nummerplaten. Ze geven astronomische bedragen uit aan het nummerbord met de kortste cijfercombinatie of aan een combinatie met een speciale betekenis.

In de Emiraten zijn “veel nummerborden duurder dan de auto’s zelf en is het normaal om er duizenden dirhams voor neer te leggen. Sommigen worden zelfs verkocht voor miljoenen,” zegt Ahmed, een ambtenaar uit Abu Dhabi. Het verhaal over de verkoop van een nummerplaat met nummer ‘1’ laat dat goed zien. Volgens de Khaleej Times, heeft ene Abdullah Al Mahri uit Abu Dhabi die op een veiling gekocht voor de bescheiden prijs van 31 miljoen dirham — ongeveer zeven miljoen euro. Hij gaf als reden dat dat hij altijd nummer 1 wilde zijn.

Het merendeel van de opbrengst van dit soort veilingen gaat naar liefdadigheid. Dat is voor sommigen trouwens een extra reden om zoveel geld aan de nummerplaten uit te geven, aldus Shakhbout Al Kaabi, die er in 2016 een reportage over maakte voor New York University Abu Dhabi. Op dat soort veilingen kun je ook een auto of een huis kopen, maar ze staan toch vooral bekend om hun nummerborden.

Terwijl sommige megalomane automobilisten, zoals Abdullah Al Mahri, het van de daken schreeuwen dat ze de sterkste en de beste zijn, geeft het merendeel zijn geld uit aan nummerborden die in hun ogen een speciale betekenis hebben. Idriss, een juwelier uit Oman, legt het uit. “Het jaar van de oprichting van het sultanaat van Oman bijvoorbeeld, je geboortedatum, of omdat je wil zorgen dat je nummerbord met die van je collega’s overeenkomt: er zijn genoeg redenen om te genieten van dit kokette gedoe.”

Voor sommigen laat deze gewoonte zien hoe zielig de samenleving waarin ze leven is geworden. Khaled, een Libanees die in Dubai heeft gewoond, is een van hen. Volgens hem is het een teken van de oppervlakkigheid die onder een deel van de financiële elite heerst, van de mentaliteit en prioriteiten van de allerrijksten — die graag hun macht en status willen tonen. Zichtbaarheid is voor hen het allerbelangrijkste — je moet kunnen laten zien “dat je genoeg geld hebt om het te betalen, en dat je genoeg hebt om te verspillen,” zegt Khaled.

Wie het belachelijk vindt om duizenden euro’s te betalen voor een simpel nummerbord moet weten hoe sommige mensen in het Midden-Oosten onafscheidelijk zijn geworden van hun auto. In de Emiraten brengen de allerrijksten meer tijd door in auto’s en in winkelcentra dan op straat. Dat komt voor een belangrijk deel door de warmte. Autogebruik is ook een statussymbool geworden en het is dan ook niet gek dat deze landen een soort overbevolking aan auto’s kennen. In Dubai waren er in 2015 540 auto’s per 100 inwoners, vergeleken met 305 in New York. Volgens Brendon, een Franse student die in het Midden-Oosten woont, zijn de jonge Emirati “aangetrokken door oppervlakkige dingen, zoals iedereen die in deze ultra-geglobaliseerde wereld woont, waar je imago heel belangrijk is. Hier is het alleen tot in het extreme doorgevoerd. Ze leven in een maatschappij van overconsumptie en hebben de middelen om alles te kopen”.

Natuurlijk is het in elk land in het Midden-Oosten weer anders. In Jemen is de economische situatie bijvoorbeeld zo slecht dat je waarschijnlijk geen luxueuze auto’s in de straten van hoofdstad Sanaa zult zien — dat was zelfs zo voordat de oorlog uitbrak die nu het land verwoest. En van zoiets banaals als de gekte met nummerborden zullen ze in Oman ook wel raar opkijken. Dat land staat bekend om zijn eenvoud. Maar volgens de Omaanse juwelier Idriss willen de Omani zich toch graag aan hun buren in de Emiraten meten. “Als ze naar Dubai gaan zien ze de luxeauto’s en andere luxe spullen en die willen ze dan meteen ook zelf hebben.”

Libanon zit in een economische dip. Maar ook in dat land pronken ze graag met mooie spullen. Dat komt doordat ze de oorlog van 1975 tot 1990 hebben meegemaakt, aldus Rabih Haddad, een hoogleraar die gespecialiseerd is in de Libanese oorlogsgeschiedenis. “Ze geven geld uit omdat er misschien geen morgen bestaat, ze verspillen omdat het moeilijk is om met al die sociale, politieke en economische problemen aan de toekomst te denken,” zegt hij. De oorlog heeft ook de ontwikkeling van een echte middenklasse tegengehouden. Daardoor is het land verdeeld in twee categorieën: de allerrijksten, en de rest. En dan leven die groepen ook nog eens heel dicht op elkaar, zelfs in de hoofdstad. Iedereen kent elkaar. Niemand is anoniem en dat zorgt ervoor dat de Libanezen heel erg bezig zijn met hun image.

Sommigen Libanezen gaan nog verder met het personaliseren van hun nummerplaat. Het gaat ze er niet alleen om hun rijkdom en hun professionele en sociale succes te laten zien: het staat ook voor de zogenoemde “wasta”. Dat woord staat voor “netwerk” en het houdt in dat als je een gepersonaliseerd nummerbord op je auto hebt, het betekent dat dat je wordt beschermd door een zeer belangrijk iemand. Dat zegt ook weer veel over de corruptie in Libanon. Het land stond in 2016 op de 136e plek op de lijst van de meest corrupte landen van Transparency International.

De handel in nummerborden zal zo goed als zeker nog wel even doorgaan, tenzij sommige landen wetten aannemen om het te stoppen. Het is het symbool van de wereldwijde consumptiemaatschappij die er in Europa voor zorgt dat je als twintigjarige zo 700 euro besteed aan een telefoon. Zullen de rijkste Europeanen hier straks ook aan beginnen? Volgens Shakbout Al Kaabi waarschijnlijk niet. Zo’n handel hoort volgens hem namelijk echt bij de Emiraten en hun show off cultuur en het hoort bij de Arabische liefde voor de auto.

