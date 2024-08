Waarom zit iedereen in het openbaar naar porno te luisteren?

Erotische boeken zijn altijd al het domein van vrouwen geweest. Al die oude paperbacks die je bij je oma in de boekenkast zag staan, met een Fabio-esque shirtloze man op de omslag die voor een kasteel op een paard rijdt – dat waren seksboeken. “Romantische” boeken of bouquetromans zijn gewoon een mooiere woorden voor boeken over vrouwen die hard geneukt worden. Maar het genre heeft tegenwoordig een nieuw leven. In combinatie met audioboeken en audio-voorleesapps is erotische content voor vrouwen nu populairder dan ooit. Niet alleen dat, veel vrouwen lijken deze erotiek gewoon in het openbaar te consumeren.

Een paar van de populairste en best verkopende boeken van de afgelopen twee jaar waren erotisch, in ieder geval voor een deel. Boeken van Colleen Hoover, die “rijkelijk gevuld zijn met gedetailleerde seksscènes,” hebben meerdere keren de New York Times-bestsellerlijsten gedomineerd. Het zal niemand verbazen dat de populariteit van deze boeken samenhangt met hun online populariteit. Op Booktok, een van TikToks grootste

gemeenschappen, zijn video’s die “pittige” content zoals die van Hoover bespreken enkele van de best bekeken video’s onder die hashtag. Booktok is essentieel geweest voor het succes van romantische/erotische boeken – niet alleen de promotie van specifieke boeken zelf, maar ook het “normaliseren” van het lezen van deze boeken. Wanneer video’s van alledaagse vrouwen in Skims en een strak knotje in hun haar die hun favoriete literaire seksscènes beschrijven viral gaan en de vrouwen in de commentsectie er ook zo uitzien, dan is de impliciete boodschap voor de kijker dat het allemaal compleet normaal is.

In tegenstelling tot de Fabio-dagen, hebben de grootste romantische/erotische boeken van vandaag heel nietszeggende covers. Het zijn omslagen waar je niet naar zou omkijken als ze tentoongesteld lagen in de Bruna of tijdens de lunch door een collega werden gelezen. Veel van de recentere paperbacks zien er niet anders uit dan elk ander boek bestemd voor massaconsumptie, volgepompt met bloempatronen en grote, gecondenseerde minimalistische lettertypes. Ook oudere erotische boeken worden van een nieuwe cover voorzien: mannen met een feilloos wasbordje worden vervangen door illustraties van vrouwen in mom jeans met rommelige knotjes. Hoewel het erop lijkt dat vrouwen online prima durven toe te geven dat ze regelmatig verhalende seksscènes lezen of ernaar luisteren, suggereren deze gekuiste boekomslagen dat ze niet willen dat vreemden dat weten.

Intussen ontwikkelen apps zoals Dipsea en Quinn zich dankzij hun audio tot grote spelers op de eroticamarkt. Op beide apps zijn expliciete, op vrouwen gefocuste verhalen te vinden, van complexe romances tot iets dat meer lijkt op regelrechte dirty talk. Sommige zijn ongetwijfeld bedoeld om bij te masturberen, terwijl anderen meer een slow burn zijn. Hoe dan ook, deze apps en erotische romans kunnen gezien worden als porno – in artikelen die uitleggen waarom vrouwen van erotica houden wordt vaak gesuggereerd dat vrouwen er meer opgewonden van raken dan van pornofilmpjes. En dankzij koptelefoons en subtiele omslagen kan het overal geconsumeerd worden.

Erotica heeft zo z’n voordelen, naast dat het gewoon geil en heet is. Uit een onderzoek van het Journal of Sex Research uit 2022 bleek dat vrouwen die het genre lezen 74 procent meer seks hebben dan vrouwen die dan niet doen. Cool! Het is goed dat mensen seks hebben. En misschien hebben deze vrouwen het gewoon echt heel druk, met alle verantwoordelijkheden van een carrière of een familie of relatie, dus hebben ze alleen tijdens hun dagelijkse metrorit de kans om zichzelf hiermee te verwennen.



