In het Westerpark in Amsterdam stuurt een fonkelende bol je regelrecht naar de sterren

De komende tijd kun je in het Westerpark in Amsterdam lekker wegdromen bij een enorme fonkelende knikker waarin het heelal gevangen lijkt te zitten. Voor de vierde keer op rij heeft de Amsterdamse lichtkunstenaar Clifton Mahangoe het park voorzien van een tijdelijk kunstwerk, en deze keer is hij de diepte in gegaan. The Sphere 3D is een 3D-lichtsculptuur van drie meter hoog, die met rustgevende beelden een wandelingetje door het park nog net wat prettiger maakt dan het al is.

Het is geen verrassing dat Mahangoe als vervolg op de lichtkunstwerken Window Westerpark II en The Sphere III een cirkelvormig kunstwerk heeft gemaakt. Hij vertelt ons aan de telefoon over zijn ideale eindeloze vorm, en hoe hij daarin een overeenkomst met de natuur ziet. Een cirkel heeft geen begin, midden of einde – net zoals de natuur dat ook niet heeft. Daarnaast volgt zijn Sphere 3D het ritme van de natuur, door wanneer het donker is en tijdens zonsopkomst en -ondergang te schitteren.

Niet alleen van dichtbij doet de glasvezelbol – die van binnenuit wordt belicht – je aan het sterrenstelsel denken. Wanneer je van een afstandje komt aanlopen, zie je een stip en pas als je er met je neus bovenop staat, zie je wat er zich afspeelt in het immense bolvormige gevaarte. “Net zoals dat je vanuit de ruimte de aarde ook als een stip ziet.” Alles is relatief. Dat weet Mahangoe met een voorbeeld van een eendagsvlieg goed duidelijk te maken. “Als je vanuit een mens kijkt dan leven ze maar één dag, maar dat is onze beleving. Voor de vlieg is het een heel leven.”

De beelden die je ziet zijn rustgevend en meditatief, alsof je de natuur in bent getrokken omdat het je in de stad allemaal een beetje te veel werd. “Je gaat naar de natuur om rustig te worden en nu is dit een natuurverschijnsel in de hectiek van de stad.”

Het nieuwe aan The Sphere 3D is dat-ie dus 3D is. Dat wilde Clifton vijf jaar geleden al, maar dat is gewoon niet zo makkelijk te regelen. Zowel financieel als technisch komt er nogal wat bij een grote lichtbol kijken. De exacte techniek houdt Mahangoe (geheel begrijpelijk) voor zichzelf nadat hij vijf jaar geëxperimenteerd heeft, “ik heb over de hele wereld onderzoek gedaan en een heleboel uitgeprobeerd.” The Sphere 3D is tot en met januari te zien in het Westerpark in Amsterdam. Daarnaast zal het kunstwerk in 2019 te zien zijn tijdens de Biënnale van Venetië.

Al het beeld door Leendert Mulder. Met dank aan Clifton Mahangoe