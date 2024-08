In Honduras is sinds corona veel meer cocaïne in beslag genomen

Honduras heeft onlangs twee grote ladingen cocaïne in beslag genomen, en door die vangsten heeft het land in de eerste zeven maanden van dit jaar meer van de illegale drug in beslag genomen dan in heel 2019. Dat is opvallend veel voor het doorvoerland, waarvandaan veel cocaïne vanuit Venezuela en Colombia naar de Verenigde Staten gaat.

Het leger van Honduras nam in juli 806 kilo cocaïne in beslag. Het werd gevonden in een klein vliegtuigje aan de oostkust van het land – in een gebied dat La Mosquitia heet. Een week later vond het leger volgens nieuwe overheidscijfers nog eens 900 kilo in hetzelfde gebied, ditmaal in een klein bootje.

Tussen januari en juli hebben de veiligheidsdiensten meer dan 2,24 ton van de illegale drug in beslag genomen. Dat is meer dan de totale hoeveelheid die vorig jaar in beslag werd genomen.

Honduras is een belangrijke, regionale hub voor de drugshandel. Vliegtuigen en speedboten gebruiken La Mosquitia, een jungle- en moerasrijk gebied, als strategische tussenstop van de Zuid-Amerikaanse landen – waar de coke geproduceerd wordt – naar de Verenigde Staten.

Als er meer drugs in beslag wordt genomen, kan dat verschillende oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een grotere hoeveelheid drugs door het gebied gesmokkeld wordt, maar er kunnen ook meer opsporingsagenten aan het werk zijn. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Honduras zegt dat het land met de autoriteiten van zowel Colombia als de Verenigde Staten heeft samengewerkt voor de recente inbeslagnames.

Maar Honduras is een gecompromitteerd land. De internationale cocaïnehandel en andere criminele belangen hebben de autoriteiten van het land tot op het hoogste niveau gecorrumpeerd. Vorig werd het voormalige Hondurese congreslid Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, de broer van de huidige president Juan Orlando Hernández, in de Verenigde Staten veroordeeld voor drugshandel. De huidige president was ook bij die zaak betrokken.

President Hernández ontkent de beschuldigingen dat hij betrokken was bij de drugshandel, maar critici denken dat de recente toename van het aantal inbeslagnames in Honduras zijn manier zou kunnen zijn om een onderzoek naar hem te ontlopen.

“President Juan Orlando Hernández probeert wanhopig om niet net als zijn broer veroordeeld te worden als drugshandelaar, dus om de Verenigde Staten blij te houden dringt hij nu aan op meer inbeslagnames,” zegt Doug Farah, voorzitter van IBI Consultants, een nationale veiligheidsgroep die zich richt op transnationale misdaad in Latijns-Amerika. De Hondurese regering heeft de afgelopen jaren met de VS samengewerkt om de leiders van grote drugshandelorganisaties te arresteren en te vervolgen. Honduras wordt nu door de regering van Trump beschouwd als “veilig” derde land, waar migranten zonder papieren in de VS naartoe worden gedeporteerd.

Onlangs is er een veelbelovend, grootschalig gerechtelijk onderzoek naar corruptie in het land stopgezet. Daardoor komt de machtigste elite van het land waarschijnlijk weg met hun malafide praktijken.

Vanaf het moment dat het coronavirus in maart Honduras bereikte en de meeste landen in de regio hun grenzen sloten, is er alleen maar meer cocaïne in het land gevonden.

“Dat laat zien dat de hele noordelijke Centraal-Amerikaanse drugsroute, die voornamelijk begint aan de Miskitokust van Honduras, nog nooit gezonder is geweest,” zegt Hector Silva, onderzoeker bij InSight Crime, een denktank die zich richt op de georganiseerde misdaad in Latijns-Amerika.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US