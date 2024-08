In hun nieuwe clip onderwijzen Victoire en Festus ons over het belang van sokken

Uit de nieuwe clip van Victoire en Festus – die vandaag bij ons in première gaat – valt een wijze les te leren over het meest ondergewaardeerde onderdeel van je garderobe: sokken.

Je moeder heeft je vast en zeker van jongs af aan geleerd dat je elke dag schone sokken aan moet trekken, “want dat is wel zo fris”. Maar wat je moeder je daar nooit bij heeft verteld, is dat niemand je wil sokken (slang voor je weet wel wat) zonder schone sokken. Althans, dat hoop ik voor je.

Nadat je de nieuwe, zelfgeproduceerde, video van het duo hebt gecheckt ga je dus allereerst al je smerige sokken onder je bed, koelkast en badkuip vandaan halen en in de wasmachine stoppen (dat ding dat ronddraait en herrie maakt). Daarna moet je ze nog opvouwen, en dat wil nog weleens mis gaan. Check een tutorial op YouTube of, indien je motorisch incapabel bent, stop gewoon de ene sok in de bijpassende andere. Zo kom je nooit meer met twee verschillende sokken aanzetten, cruciaal in de sokkiegame.

Bekijk de video hierboven.