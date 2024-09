In Ierland maken ze gin van koeienmelk

De lijst van dingen die je met melk kunt maken is al oneindig, maar het is de Ieren gelukt om er nog iets aan toe te voegen: gin. Ze hebben het drankje vernoemd naar de oudste koe ter wereld: Bertha’s Revenge Irish Milk Gin.

Deze gin is anders dan alle andere gins, omdat de alcohol wordt verkregen uit melkwei, in plaats van het gebruikelijke graan. Melkwei ontstaat tijdens het maken van kaas. Als melk gestremd wordt en daarna gezeefd, blijft de wrongel over om kaas van te maken.

Antony Jackson (links) en Justin Green. Foto met dank aan Bertha’s Revenge Irish Milk Gin

Justin Green, een van de bedenkers van de gin, vertelt aan de telefoon: “We wilden graag gin maken met alcohol uit Ierland. Veel producenten in Engeland en Ierland importeren hun alcohol uit Frankrijk, maar dat past niet bij onze filosofie.”

In Ierland wordt melkwei van oorsprong gebruikt om varkens te voeren. Nu maakt Green er gin van.

Het proces om de gin te maken gaat als volgt: gist wordt toegevoegd aan de melkwei. Dat goedje wordt verhit en vervolgens twee keer gedestilleerd. Dan gaat het in grote koperen ketels en wordt er water toegevoegd, waarna het een derde keer wordt gedestilleerd. In deze stap wordt er ook een mix van kruiden en planten toegevoegd.

Green legt uit wat de belangrijkste ingrediënten zijn, en waar het team negen maanden over deed om te perfectioneren.

“Om te beginnen heb je veel jeneverbes nodig. Verder gaat er korianderzaad in, dat geeft het een citrus-achtige smaak. Ook de wortels van de irisbloem gaan erbij. De peperachtige smaak koomt van alexanderzaden, dat zijn kleine peperachtige zwarte zaden. We verbouwen ook vlierbloesem en lievevrouwebedstro, dat zorgt voor de bloemige, amandelachtige en vanilleachtige smaak.”

“Niet alleen de smaak is anders als melkwei gebruikt, de hele textuur is anders,” vertelt Green. “Je merkt het als je het drinkt. We probeerden eerst om geen kruidige gin te maken, maar we kwamen erachter dat de smaak veel rijker werd met de melkwei in plaats van graan.”

Volgens Green is deze gin goed om een negroni, gin-tonic of white lady van te maken, maar hij smaakt ook prima puur met een beetje ijs.