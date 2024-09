In Italië hebben ze nu een fontein waar dag en nacht gratis wijn uit stroomt

Wat jouw idee van de hemel ook is – ontelbaar veel puppy’s, een camembert zo groot als je hoofd of Drake in een poezelige blauwe coltrui – een enorme voorraad drank hoort sowieso in dit rijtje thuis. Stel je voor: een eindeloze voorraad ijskoud bier of zwembaden vol perfect gemixte gin-tonics. Dat is geen verkeerde manier om een oneindigheid door te brengen.

Voor Italianen in de Abruzzo-streek is de hemel gewoon een plek op Aarde geworden (helaas wel zonder puppy’s en rappers in coltruien).

Videos by VICE

The Local laat weten dat een wijngaard op de pelgrimsroute Cammino di San Tommaso tussen Rome en Ortona een fontein geïnstalleerd heeft waar lokaal geproduceerde rode wijn uit stroomt. Gratis wijn!

De wijngaard, Dora Sarchese, zegt dat ze geïnspireerd werden nadat ze een soortgelijke fontein zagen op de pelgrimsroute Camino de Santiago in Spanje. Ze bouwden hem in samenwerking met de non-profitorganisatie die de Cammino di San Tommaso onderhoudt.

Op Facebook schreven de eigenaars van Dora Sarchese: “De wijnfontein is een welkom, de wijnfontein is poëzie.”

Maar niet voor iedereen. Dora Sarchese zei ook dat de wijnvoorraad niet beschikbaar is voor alcoholisten en hufters.