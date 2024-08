In Japan is de punkscene nog springlevend

Sinds punkrock in de late jaren zeventig naar Japan is overgewaaid is het een belangrijk onderdeel geworden van het Japanse muzikale landschap. Ook in de 21ste eeuw hoor je de hartslag van Japanse punkrock nog steeds stampen in benauwde kamers en underground zalen in Tokyo en Osaka, zoals Zone-B, Rathole, Hokage en King Cobra, om er maar een paar te noemen. Deze concertruimtes hebben gastheer gespeeld voor zo’n beetje elk voorstelbaar punkgenre. Of je nou van van Oi!, hardcore, crust, pop punk, ska, psychobilly of wat dan ook houdt, je kan vast wel ergens aan je trekken komen. Naast de hanekammen, tatoeages en mode hebben de Japanners zich ook het ethos van vroege punkrock eigen gemaakt. Tours worden zelf geboekt en gefinancierd, muziek wordt onafhankelijk uitgebracht, en er zijn talloze plaatselijke platenzaken waar punkheads zowel het oude als het nieuwe kunnen vinden.

De edge en het geluid van Japanse punkrock zijn op veel manieren een weerspiegeling van de Westerse bands waar ze door zijn geïnspireerd, maar de Japanse scene is in sommige aspecten ook helemaal anders.

In het Westen werd de punkrock-scene in twee facties gesplitst – waarvan er één berucht werd om diens racistische sentimenten – maar Japanse punkers houden, net als in andere delen van de wereld, niet-racistische ideologieën aan, en ze zijn voortgekomen uit een anti-overheidsbeweging.

De stijl van Japanse punkrock is zowel op muzikaal als modieus gebied bijzonder vlekkeloos. Dat is opvallend, want punk uit andere delen van de wereld kan niet snel met hetzelfde bijvoeglijke naamwoord worden beschreven. Sommige Japanse punkers lopen rond met smetteloze gespijkerde vesten en geverfd haar, terwijl Oi!-fans in netjes gestreken en gewassen overhemden en opgepoetste laarzen te zien zijn. De nummers worden ook zorgvuldig geschreven zodat het beste van elk genre erin kan worden verwerkt. Catchy refreinen, snelle gitaarriffs, en opzwepende ritmesecties zijn zo strak uitgerekend dat je merkt dat er goed is nagedacht over de compositie van deze doodsimpele punknummers.

Op het eerste gezicht lijkt Japan misschien niet de aangewezen plek om een bruisende scene van zoiets ruigs als punk te hebben. Maar de Japanse erecode, die aan een hoop van hun kunst ten grondslag ligt, en hun sterke oog voor detail maken de Japanse punkscene juist wat het is. Het is een goed ontworpen, samengestelde en uitgevoerde subcultuur. Als je voorbij de oppervlakte kijkt zie je een muzikale scene die goed gedijt in de underground. Een scene die is gemaakt door, en voor, degenen die hun eigen plek zoeken.

Hieronder zie je in 2018 gemaakte foto’s die de springlevende punkscene van Tokyo en Osaka laten zien.

Japanese hardcore-iconen, Forward, treden op in Tokyo. Foto: Vilen Gabrielyan

Punks en bands bij elkaar. Niet veel verdeling in deze hechte scene. Foto: Vilen Gabrielyan

Crowdsurfende punks in Tokyo. Foto: Vilen Gabrielyan

Dans in de punkscene. Foto: Vilen Gabrielyan

Geen shirt, geen schoenen, geen probleem. Foto: Vilen Gabrielyan

Crowdsurfing bij een Oi! show. Foto: Vilen Gabrielyan

Neem eens een knipbeurt. Foto: Vilen Gabrielyan

Punks komen even bij tussen shows door. Foto: Vilen Gabrielyan

The Jimmy Jets spelen in Osaka. Foto: Vilen Gabrielyan

Hardcore in Osaka. Foto: Vilen Gabrielyan

Ronduit psychobilly. Deze look heeft een hoop moeite gekost. Foto: Vilen Gabrielyan

Hardcoreband tijdens een breakdown in Tokyo. Foto: Vilen Gabrielyan

