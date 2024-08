In Japan is een groot mysterie rond twee verliefde toekans eindelijk opgelost

Toto en Poko zijn al sinds 2013 een gelukkig toekan-stelletje. Ze wonen samen in een hok in Maruyama, een dierentuin in de Japanse stad Sapporo. In 2016 waren ze geslachtsrijp en dachten hun verzorgers dat ze zich voort zouden planten. Elk jaar lagen er wel twee of drie eieren in hun kooi, maar ze kwamen nooit uit.

Om de natuur een handje te helpen, probeerden de dierenverzorgers voor wat sfeer te zorgen. Ze bouwden grotere nesten en gaven ze ander voer, maar helaas, nog altijd geen toekan-kuikens. Het personeel had überhaupt nog nooit gezien dat de vogels aan het paren waren, al valt natuurlijk niet uit te sluiten dat ze dat alleen deden als ze een beetje privacy hadden.

In 2020 besloten de verzorgers een DNA-test af te nemen. Eerder deze maand kondigde de dierentuin aan dat Toto – de grotere toekan, die altijd als het mannetje werd aangezien – net als Poko toch een vrouwtje was.

Toto (onder), het veronderstelde mannetje, is iets groter dan Poko. Foto met dank aan dierentuin Maruyama in Sapporo.

“Toen we ze in 2013 hadden gekocht, zeiden ze dat het een mannetje en een vrouwtje waren,” zegt Hideaki Yamamoto, die bij de dierentuin verantwoordelijk is voor het fokken van dieren. “Het is lastig om hun geslacht te bepalen aan de hand van fysieke eigenschappen, dus we wisten het niet zeker.”

Verwarrend genoeg vertoonden de dieren wel paargedrag, wat toch vrij zeldzaam is als ze niet daadwerkelijk willen paren. “Toto gaf eten aan Poko. En als Poko het nest verliet, ging Toto achter haar aan,” zegt Yamamoto. “Vogels van hetzelfde geslacht kunnen dat dus blijkbaar ook doen.”

Het is niet zo dat er nog nooit paargedrag is vastgesteld bij vogels van hetzelfde geslacht: bij meer dan 130 soorten is dat goed gedocumenteerd. Het kan zich ook uiten in dansen, cadeautjes geven of bepaalde lichaamsdelen laten zien. Bij wetenschappers roept het de vraag op waarom ze dit soort dingen doen: als het niet voor het nageslacht is, waarom dan wel?

Uit onderzoek blijkt dat vogels homoseksueel gedrag kunnen vertonen, ook op seksueel vlak. Geoff MacFarlane, een bioloog aan de Universiteit van Newcastle in Australië, deed onderzoek naar 93 vogelsoorten, en kwam erachter dat vogels die minder ouderlijke verantwoordelijkheden hadden, vaker homoseksueel gedrag vertoonden – ongeacht het geslacht. Ze hadden meer tijd om hun seksualiteit te verkennen, en dat lieten de mannelijke toekans in MacFarlane’s onderzoek zich geen tweede keer vertellen.

Er zijn nog veel meer homoseksuele dieren: Japanse makaak-vrouwtjes bijvoorbeeld. Er zijn wetenschappers die hebben gezien dat makaak-mannetjes, in hun zoektocht naar een vrouwelijke partner, de concurrentie aangingen met andere vrouwtjes.

Yamamoto hoopt wat meer toekans in hun dierentuin te krijgen, en overweegt om er een mannetje bij te nemen. En als dat eenmaal zover is, zullen we pas echt weten of Toto en Poko echt zo onafscheidelijk zijn als ze lijken.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE World News.

