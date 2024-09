In Japan neemt men steen-papier-schaar pittig serieus

Dan is steen-papier-schaar een uitstekende oplossing. In Japan gaat het spelletje om nog net wat meer. Ze hebben het in een nationale ‘sport’ veranderd genaamd ‘Janken’. En de emoties lopen er zo hoog op dat ze ervan moeten… ja, janken.

Naast deze uitbundige versie van het spel hebben enkele Japanners er een iets meer spannende versie van gemaakt. Benodigdheden: een emmer en een wapen naar keuze (hangt er vanaf hoe spannend je het wil maken).

Hoe het spel ook overal ter wereld wordt gespeeld, het meest enerverende moment dat het spel toegepast werd was wel voor een kunstveiling. Verzamelaar Takashi Hashayami wilde in 2005 zijn collectie aan werken van Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Paul Cézanne en nog veel meer verkopen – en natuurlijk stonden de veilers Christie’s en Sotheby’s in korte tijd bij hem voor de deur. Het probleem was dat Hashayami niet van plan was zijn verzameling op te delen over twee verschillende veilers. Hij besloot als een soort koning Salomon voor een spannende oplossing. De veilers mochten het van hem via een potje janken oplossen. Volgens New York Times bereidden de veilers zich een compleet weekend voor op de wedstrijd. Uiteindelijk versloeg de schaar van Christie’s Sotheby’s papier.

