In Korea drinken ze ‘Dutch coffee’ omdat een VOC’er ooit een koffieplant stal

Onze voorouders hebben misdadig veel landen gekoloniseerd, en dat heeft een rechtstreekse invloed gehad op onze eetcultuur. We eten vaker Surinaams en Indonesisch dan dat we een stamppotje maken, maar Hollanders hebben op hun strooptochten ook heel wat culinaire sporen achtergelaten. In deze serie zoeken we uit welke.

Grote kans dat je van je leven nog nooit van “Dutch coffee” hebt gehoord. Dat had de Nederlandse Jits Krol ook niet, totdat hij een aantal jaren geleden voor zijn master in,de hoofdstad van Zuid-Korea, Seoul, belandde – en op de straten van de miljoenenstad regelmatig werd geconfronteerd met uithangborden met daarop: “Dutch Coffee”. Theeland Korea bleek te zweren bij een bakkie Nederlandse leut. Uit nieuwsgierigheid besloot Krol het te proberen.

Videos by VICE

Lees verder op Munchies.