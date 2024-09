In Max Coopers nieuwe clip zie je het mafste onderwatervolk sinds de Snorkels

Net als in het echte leven hebben mensen in films emoties. Ze zijn bijvoorbeeld blij of juist verdrietig, omdat hun hondje jarig dan wel dood is. Tot zover is er niets aan de hand. Het wordt problematisch als bij de scène met het jarige hondje Happy van Pharrell klinkt, en bij die met de dode een of ander stemmig strijkorkestje. Alsof de emoties zonder die muziek niet duidelijk zijn. Dat hondje is fucking jarig of dood!

Met andere woorden: als het beeld rijmt met de muziek, is je film voorspelbaar en saai en had je hem net zo goed niet kunnen maken.

Dat brengt ons bij de uitzondering. Als je naar de muziek van Max Cooper luistert, ontstaan er vanzelf beelden in je hoofd. Beelden van werelden die niet bestaan. Misschien bestaan ze trouwens wel, maar ben je er nooit geweest omdat ze twaalf sterrenstelsels verderop liggen, of in een uithoek van je blinde darm. De video van Seed ziet er precies uit zoals de muziek klinkt. Wat je precies ziet? Geen idee. Een dag uit het leven van het mafste onderwatervolk sinds de Snorkels misschien. Gebruik vooral je eigen fantasie.

Seed is afkomstig van Max Coopers laatste album Emergence. Op 27 januari brengt hij de bijbehorende audiovisuele show naar Paradiso. Daarna blijft hij even hangen voor een dj-set van maar liefst vijf uur. Bekijk de video hieronder: