In Miami feesten ze onder een enorme VR-koepel

In de grote witte koepel van Faena Art aan de kust van Miami combineren Artsy en SoundCloud muziek en virtual reality om bezoekers een audiovisuele kunstbelevenis te geven. In samenwerking met Gucci, combineert de tentoonstelling Collective Reality het werk van mediakunstenaars Rachel Rossin, Jon Rafman, en Jacolby Satterwhite met de muziek van alternatieve R&B-zangeres ABRA.

Tijdens het evenement kijkt het publiek door VR-brillen omhoog naar een betoverend schouwspel van projecties op het plafond van de koepel. Elk kunstwerk is ontworpen en samengesteld door een reeks experimenterende kunstenaars en verrijkt met de duistere tonen van ABRA.

Rossin staat bekend om haar surrealistische kunstwerken. Eerder zagen we al haar indrukwekkende datacompressiesimulatie, maar deze keer wilde ze met meer dan alleen virtual reality de zintuigen prikkelen. Met de hulp van The Endless Collective maakte ze een voorstelling in 360-graden met projecties, motion tracking en computeranimatie.

Rafman gebruikt design tools en 3D-computerprogramma’s om kijkers mee te nemen op een reis door psychedelische landschappen en omgevingen opgebouwd uit talloze witte lichtpuntjes. Satterwhite maakte daarentegen een VR-videocollage die stedelijke landschappen overlapt en op zijn kop zet.

Curator Elena Soboleva van Special Projects van Artsy vertelt: “Aangezien het een hele uitdaging is om VR in een openbare setting te plaatsen, waren we heel enthousiast over de mogelijkheid om deze kunstvorm uit te breiden door middel van een muzikale samenwerking. Dit gaf het publiek de ultieme collectieve ervaring.”

Als je even geen tijd hebt om naar Miami te vliegen kun je video’s van Collective Reality op de Facebook-pagina van Artsy zien.