In Nederland is binnenkort huidskleurige lingerie te koop die niet beige is

Begin deze maand is de campagne #BennieBeige gelanceerd, een initiatief van programmamaker Rowan Blijd, waarin aandacht wordt gevraagd voor het gebrek aan diversiteit in het aanbod van huidskleurige bh’s in Nederland. In de bijbehorende video gaat Rowan met een aantal vrouwen winkelen, op zoek naar een bh die overeenkomt met hun huidskleur. Iets wat onmogelijk blijkt – alle huidskleurige bh’s zijn beige.

In het buitenland gaat het ietsje beter: in Engeland heb je het merk Nubian Skin, een high-end lingeriemerk met verschillende kleuren bh’s, en Björn Borg lanceerde vorig jaar de skin collection. Voormalig model Patricia Mollenhauer probeerde een paar jaar geleden al geld op te halen voor divers huidskleurig ondergoed, en inmiddels is er een samenwerking toegezegd door lingerieketen Sapph.

Videos by VICE

Ik belde Patricia op om te vragen wanneer ik eindelijk een bh bij haar kan bestellen in mijn eigen huidskleur.

Broadly: Hai Patricia, hoe komt het denk je dat er alleen beige huidskleurige bh’s zijn?

Patricia Mollenhauer: Ik weet het echt niet. Ik heb een wit halfzusje en de beige huidskleurige bh’s zijn ook voor haar te donker. Het is dus niet zo dat het huidige aanbod alleen voor donkere vrouwen ontoereikend is; dat is het voor alle vrouwen wiens huid niet in de buurt komt van die beige kleur. Winkels denken dat het niet verkoopt, maar dat weten ze helemaal niet als ze het nooit geprobeerd hebben. Winkels zouden op die behoefte moeten inspelen. Doen ze dat niet dan nemen wij, zoals nu, het heft in eigen handen.

Hoe kwam je op het idee om meer aandacht te vragen voor huidskleurige bh’s?

Ik heb vroeger als model gewerkt. Wanneer ik kleding moest dragen waar een huidskleurige bh mooier onder zou staan, droeg ik, bij gebrek aan beter, vaak maar een zwarte bh. Ik heb ook wel eens geprobeerd om een bh te verven, maar daar was eigenlijk geen beginnen aan. Ik ben nu 47 en nog steeds zijn er geen bh’s die ook maar een beetje overeenkomen met mijn huidskleur. Die zoektocht is voor mij dus al bijna 30 jaar aan de gang. Daarom besloot ik zelf maar iets op te zetten en ben ik Women of Colours gestart.

Zijn de bh’s inmiddels in productie?

Om de financiering rond te krijgen, heb ik in 2013 en 2015 een crowdfunding-actie opgezet, maar de 9000 euro die ik ophaalde was niet genoeg voor het ontwerpen, de productie, de verkoop, en een webshop. In 2013 was het denk ik nog te vroeg.

Patricia (linksboven) en modellen met andere huidskleuren dan beige – foto via Patricia Mollenhauer

Toen ik nog als model werkte, moest ik niet alleen mijn eigen make-up meenemen, maar ook naar Amsterdam om het überhaupt te kunnen kopen – ik woonde zelf in Maastricht. Nu zie je dat grotere merken make-up verkopen die geschikt is voor de donkere huid, dus ik hoop dat de timing voor donkere huidskleurige bh’s deze keer wel goed is.

De #BennieBeige campagne sloeg in ieder geval goed aan, dus het lijkt er wel op.

Rowan volgt mijn werk al langer en we hebben al een tijdje contact. Het is eigenlijk nogal organisch gegaan. Ik wilde weer kijken of ik opnieuw een nieuwe crowdfunding kon starten, en Rowan wil met haar campagne meer bewustzijn creëren. Die twee dingen helpen elkaar en ik hoop dat er meer aandacht komt voor dit probleem. De behoefte is er zeker, dat weet ik van mezelf en uit mijn omgeving. Ook heb ik een marktonderzoek gedaan onder Nederlandse, Belgische, Duitse en Franse consumenten, en 78 procent gaf aan dit graag te willen. Ik hoop dat 2018 eindelijk het jaar wordt waar ik mijn bedrijf kan uitbreiden en Nederlandse vrouwen kan voorzien van huidskleurige bh’s die niet altijd beige zijn.

En die zullen dan verkocht worden bij Sapph?

Ik ben afgelopen week officieel een samenwerking aangegaan met het lingeriemerk – zij hebben een financiële bijdrage toegezegd en gaan Women of Colours verkopen in hun webshop. De bijdrage van Sapph alleen is niet genoeg voor het hele productieproces, daarom ben ik afgelopen weekend een nieuwe crowdfunding-actie begonnen. Ik hoop dat het dit keer met de aandacht vanuit #BennieBeige en de hulp van Sapph gaat lukken om een volwaardige collectie huidskleurige bh’s op te zetten in verschillende kleuren. Uiteindelijk is het doel om uit te breiden naar panty’s en corrigerend ondergoed, wat nu ook bijna alleen maar in wit, zwart en beige te krijgen is.