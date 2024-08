In Nederland staat je cokedealer sneller voor de deur dan de pizzakoerier

Je dealer heeft sowieso geen ‘voor 30 minuten bezorgd, anders is je bestelling gratis’-garantie, maar volgens een recent onderzoek zegt een groot aantal cocaïnegebruikers dat hun drugs sneller bezorgd wordt dan hun pizza.

Meer dan 130.000 mensen uit meer dan 40 landen deden mee aan de Global Drug Survey (GDS), een jaarlijks onderzoek naar huidige en voormalige drugsgebruikers en hun gewoonten. In het stuk over cocaïnegebruik meldde 17 procent van de deelnemers (ongeveer 22.100 mensen) dat ze in het afgelopen jaar coke hadden gesnoven, en een kwart van de deelnemers (32.500 mensen) zei dat ze ooit in hun leven weleens cocaïne hadden gebruikt. Meer dan 15.000 mensen kozen ervoor om een ‘speciale sectie’ over hun cocaïnegebruik in te vullen – en daar werd het pas echt interessant.

“We vroegen 15.000 cocaïnegebruikers van over de hele wereld of ze sneller een gram cocaïne of een pizza bezorgd konden krijgen,” staat in de GDS. “Al met al zei 30 procent dat ze binnen een halfuur cocaïne konden krijgen, tegenover slechts 16,5 procent die in dezelfde tijd een pizza kon laten bezorgen.”

Je leest het goed: je kunt sneller een gram sos in je neus hebben dan een hapje pepperoni in je mond. Volgens de gegevens is de bezorging van cocaïne in Brazilië, Nederland, Denemarken, Colombia, Schotland, Engeland en Tsjechië het snelst: in alle zeven landen zei meer dan de helft van de deelnemers dat hun coke binnen een halfuur bezorgd werd.

In het Verenigd Koninkrijk is deze informatie al jaren op vrij grote schaal bekend. Een parlementariër benoemde het onlangs en sommige journalisten meldden op Twitter dat dit nieuws om de zoveel tijd weer opduikt. (Een van onze Britse collega’s merkte op dat deze cijfers “niet zo verrassend zijn in Groot-Brittannië, waar iedereen de hele tijd cocaïne gebruikt en weet hoe gemakkelijk het te krijgen is.”)

De drie locaties waar cocaïne het snelst bezorgd wordt liggen allemaal in Denemarken, waar meer dan 40 procent van de drugsgebruikers in de regio’s Midtjylland, Nordjylland en Syddanmark meldde dat een envelopje in minder dan 30 minuten bezorgd wordt.

“Uit ons onderzoek blijkt dat drugs gewoon handelswaar is. In elke concurrerende markt zal iemand die iets te verkopen heeft ernaar streven om zoveel mogelijk belemmeringen voor de aankoop van zijn product weg te nemen en klantvriendelijker te zijn dan zijn concurrentie,” valt in het GDS te lezen. “Als het om cocaïne gaat, kunnen de gemakkelijke toegang en de snelle levering ervoor zorgen dat sommige mensen vaker en meer cocaïne gaan gebruiken, en dat het voor andere gebruikers moeilijk wordt om hun gebruik onder controle te houden.”

De gelijknamige organisatie achter de GDS hoopt dat de deelnemers aan hun onderzoek ze kunnen helpen “om de positieve en negatieve kanten van drugsgebruik te verkennen.” Daarmee willen ze drugs veiliger maken door nieuwe methodes om de schade te beperken te ontwikkelen, zelfbeoordelingshulpmiddelen te maken en de mogelijkheden voor online hulp te vergroten. “We zijn een stel serieuze wetenschappers en we onderzoeken zaken waarvan we hopen dat ze mensen helpen om veiliger drugs te gebruiken en helpen om de gezondheidszorg te verbeteren,” zegt de GDS.

Hoe dan ook, misschien zullen deze resultaten er in ieder geval voor zorgen dat pizzatenten beter hun best gaan doen. Langzamer dan de gemiddelde drugsdealer? Kom op jongens!

