In New York kan je deze kerst zelf Home Alone spelen

In plaats van in je zetel te ploffen in je kersttrui en de hele Home Alone-marathon tot jou te nemen, kun je dit jaar ook gewoon naar New York vliegen en één dag leven zoals de eerste grote liefde van menig millennial: Kevin McCallister. (Als je ten minste even rijk bent als de familie McCallisters.)

Ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van Home Alone 2: Lost in New York, kun je in het befaamde Plaza Hotel een suite huren op de plaats waar een groot deel van de film zich afspeelt.



Voor zo’n €760 per nacht krijg je een gigantische pluchen slaapkamer, een Home Alone-rugzak en een verfpot met de vier films erin (zelfs al weet jij even goed als wij dat alleen de eerste twee iets waard waren). En omdat Kevin McCallister een kolossale coupe vanille-ijs kreeg van een of andere kerel van room service, krijg jij dat ook. Heerlijk.



Als je de real deal wil, inclusief maak-misbruik-van-je-vader’s-creditcard luxe zoals Kevin, dan moet je bij de conciërge zijn. Die fixt jou een limo-ritje van een uur of vier, wat zou moeten volstaan om langs al Kev’s favoriete plekjes in New York te cruisen. En ook express ticketjes voor het Empire State Building en toegang tot de Woolman Rink schaatsbaan in Central Park zitten in het pretpakket. Met een beetje geluk komt Joe Pesci zelfs alle duiven voor jou wegschoppen.

Als je trouwens een arme plebejer bent die zich geen kamer in het Plaza kan veroorloven: niet wanhopen. Mocht een vlucht naar New York er wel af kunnen, dan is er troost in de vorm van een Home Alone 2-tentoonstelling in het Plaza Hotel, waar je wat selfies kunt maken in originele filmdecors. Het is iets, he. The Plaza Todd English Food Hall serveert trouwens ook een “throwback to the 90s” menu.



Het klinkt behoorlijk gezellig, allemaal. Wel hopen alleen dat ze daar in die Plaza opletten voor kinders die de real-life Kevin McCallister-ervaring een beetje te serieus nemen.