In New York laten worstelende dragqueens elkaar alle hoeken van de ring zien

In de Superchief Gallery in Ridgewood in New York komt Jassy – een Kris Jenner-achtige drag queen, gekleed in een roze-oranje outfit met een zwarte latex stropdas – door de touwen van de ring gekropen. De menigte joelt nog harder als Jassy met een zwarte aktetas in haar hand Work Bitch van Britney Spears begint te playbacken. Ze speelt een vastgoedmakelaar, dus het enthousiasme van het publiek is nogal ironisch, als je weet dat een gemiddeld eenkamerappartement in New York tegenwoordig bijna 3000 dollar per maand kan kosten.

Het is het debuut van Choke Hole, een worstelevenement dat is opgezet in New Orleans en nu voor het eerst ook in New York plaatsvindt. Volgens de verhaallijn die vanavond wordt gespeeld, staat makelaar Jassy tegenover een gigantisch zespotig neongroen insect, met de naam Raid.

De rest van de avond nemen worstelaars in uitbundige dragkostuums het tegen elkaar op. Nepinfluencers Visqueen en Annie Bacterial vochten als YouTube-rivalen James Charles en Tati Westbrook, Miss Toto vocht als ontdooide holbewoner tegen hot yoga-liefhebber Jocelyn Change, en Dangerous Rose en Slenderella hadden een gevecht om te bepalen wie de ‘ring girl’ mocht zijn.

Op veel momenten was het niet duidelijk of de worstelaars probeerden te vechten of seks met elkaar probeerden te hebben – het gevecht van Candy Pain en Machine eindigde toen ze besloten om samen bovenop Whitney Houston te gaan staan dansen. “Het normale worstelen bevat eigenlijk heel veel homo-erotische en queer elementen,” zegt Jassy over de WWE (World Wrestling Entertainment), de grootste worstelorganisatie van de VS. “Make-up, flamboyante outfits en dramatische verhaallijnen – al die dingen komen uit de queercultuur, alleen worden queers nog steeds niet echt geaccepteerd. En dus wordt het allemaal in een heteronormatief jasje gestoken en aan de massa verkocht. Met Choke Hole willen we juist die queer subtekst van het worstelen expliciet uitvergroten. We willen laten zien dat queer personen minstens zo sterk kunnen zijn. Ze kunnen vechten, stunts doen, goed of slecht zijn, en sexy; ze kunnen winnen of verliezen, gewond raken en toch doorzetten, en bovenal: ze kunnen entertainen. Met al die tools uit het worstelen, die ze in principe zelf hebben gemaakt.”

