In ‘onder ons’ nemen vijf jonge trans personen hun verhaal in eigen handen

In juni 2021 lanceerde isola podcast ‘SOMOS’, een visuele podcast die 13 jonge mensen samenbrengt die gendernormen deconstrueren. ‘SOMOS’ heeft in die zin een aantal raakvlakken met onze DIVERSIDEAS-reeks. In die reeks nodigen we inspirerende personen uit om het te hebben over onderwerpen die vaak samengepropt worden onder de paraplu van ‘De Diversiteit’. Net als in de DIVERSIDEAS-video’s wordt in ‘SOMOS’ aangetoond hoe divers die diversiteit eigenlijk is. Door een mozaïek te leggen van individuele interviews, ontstaat een genuanceerd beeld van identiteiten.

Er zit kracht in het bundelen van perspectieven. Dat kan in een video, maar we weten ook — en nu meer dan ooit — hoe betekenisvol het kan zijn om mensen fysiek samen te brengen. Daarom nodigden we samen met isola podcast en 254Forest vijf mensen uit ‘SOMOS’ uit om fysiek samen te komen. In ‘onder ons’ Gaan Emmanuelle, Fio, Louka, Nell en Reb dieper in op ‘SOMOS’. Ze praatten onder andere over de (on)zin van een stembandoperatie, de hyperseksistische verwachtingen van trans vrouwen en waarom hun Instagram-accounts geen discussieforums zijn.

Videos by VICE

Volg VICE België ook op Instagram.