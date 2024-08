In Oost-Vlaanderen kun je nu wijn gaan drinken in een reuzenanus

Wijnliefhebbers in België, opgelet! Jullie krijgen volgende week de zeldzame kans om verschillende wijnen te proeven op die ene plek waar de zon niet schijnt. De wijnen uit het Italiaanse Emilia-Romagna zullen rijkelijk vloeien in het toepasselijk genaamde CasAnus-hotel. Het hotel heeft de vorm van een gigantische anus en staat midden op een groot grasveld. Deze bewoonbare endeldarm is het geesteskind van de Nederlandse kunstenaar Joep van Lieshout. Het enorme kunstwerk heeft de vorm van de menselijke darm, en heeft zelfs kleine details als uitpuilende aders.

De binnenkant van het hotel. Foto via de Verbeke Foundation, CasAnus en Atelier van Lieshout © Tineke Schuurmans

Mij wordt verteld dat CasAnus vooral in een kunstwerk is dat van buitenaf moet worden bewonderd. Maar als je altijd al hebt gedroomd van een overnachting in een anus, is dit ook zeker mogelijk.

Videos by VICE

Het konthotel is uitgerust met een tweepersoonsbed, een douche en natuurlijk centrale verwarming. Want een anus zonder centrale verwarming is geen anus. CasAnus is te vinden in het beeldenpark van de Verbeke Foundation waar elk jaar meer dan 20.000 bezoekers langskomen. De eigenaren van dit park zijn de kunstverzamelaars Geert en Carla Verbeke-Lens. Ze vertellen me dat de plek niet bedoeld is als een rustige “oase”. No shit.

De hele endeldarm. Foto via de Verbeke Foundation, CasAnus en Atelier van Lieshout © Tineke Schuurmans

De proeverijen die er worden gehouden zijn bedoeld voor wijn- en kunstliefhebbers. Woordvoerder Alice Bown vertelt dat ze na tien jaar nogal saaie “klassieke wijnproeverijen” organiseren, zijn gaan nadenken over verschillende manieren om met wijn te experimenteren. Van die overanalytische wijn-nerds kunnen inderdaad extreem saai zijn. Maar met dat ‘anal’ in analytisch gaat het wel goed komen denk ik zo. Ik zie de gesprekken al voor me; vol van smaak, kers, tabak en een vleugje… kont? De bijzondere locatie zal het ontwikkelen van “een goede neus” naar een totaal nieuw niveau brengt. Maar als je wijn schenkt, schenk dan alsjeblieft niks dat te stallig smaakt.

Ik durfde eigenlijk niet te vragen hoe en waar de bezoekers het gebouw verlaten, maar ik denk dat ik ondertussen wel een idee heb. Om eerlijk te zijn vind ik het gebouw enorm intrigerend. Als kind was ik al gefascineerd met reizen door het menselijk lichaam door de film Innerspace. En als ik dat kan doen met een ongoddelijke hoeveelheid wijn, klinkt het echt niet zo erg om de nacht door te brengen in een gigantische anus. Het lijkt me een topavontuur. Waar kan ik me aanmelden?

Dit artikel verscheen eerder op MUNCHIES NL