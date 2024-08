In ‘Payday’ zie je hoe twintigers wereldwijd worstelen om rond te komen

Of je nou een multimiljonair bent met een landgoed en een stal vol paarden, een voormalig drugsdealer die nu de ramen wast van een wolkenkrabber, een paid to party-girl of social media tastemaker: geld is altijd een issue. Dat zien we ook in de nieuwe VICELAND-serie Payday. In iedere aflevering volgt VICELAND een groep twintigers, gedurende een maand – de tijd die ze met een paycheck moeten overbruggen. We zien waar ze hun geld aan uitgeven, hoe ze worstelen om het te verdienen en wat ze allemaal opofferen om hun familie en vrienden te onderhouden.

In de eerste aflevering, die vanavond te zien is, strijkt de filmploeg neer in Toronto, een stad waar meer dan 100.000 miljonairs wonen en waar het vooral voor twintigers en migranten lastig rondkomen is.

Videos by VICE

De manier waarop je geld verdient, je beroep, bepaalt voor een groot deel je identiteit en geluk. Bereid je dus voor op een flinke dosis geworstel – van arm, maar ook van rijk. In de aflevering over Toronto zien we de superrijke Frank Strotach Walker hardlopen over zijn landgoed. Zijn familie bezit een grote autofabriek en hij moet het familiebedrijf overnemen, terwijl hij eigenlijk dj en muziekproducent wil worden. Strotach Walker heeft dan wel genoeg geld, hij voelt zich pas goed zodra hij met het dj’en zelf een salaris kan verdienen.

In Toronto moet je 21.000 dollar per jaar verdienen om in je basisbehoeftes te voorzien. Daar heeft Strotach Walker geen moeite mee, maar party promoter en social media tastemaker Pope dus wel. Hij woont met vijf vrienden in een appartement met twee kleine slaapkamers; ‘s nachts liggen ze bij elkaar in bed.

Het was wel lekker om, zoals Sone deed, honderd dollar per dag te verdienen met dealen – maar niet echt een goed idee als je vrouw en kinderen hebt. Hij moest iets anders zoeken en riskeert nu zijn leven door de ruiten van wolkenkrabbers te wassen, waar hij maximaal 1000 dollar per maand mee hoopt te verdienen. Dat is bij lange na niet genoeg om een gezin met kinderen te onderhouden, dus wat gaat Sone doen?

Ook interessant in de eerste aflevering is Jessica, die eigenlijk model wilde worden maar omdat er te veel modellen in Toronto zijn paid to party girl werd. Nu moet ze mannen naar bars lokken en twijfelt ze of ze daar wel mee door wil gaan omdat ze door die baan te veel alcohol drinkt.

Hoe Frank Stotach Walker, Pope, Sone, Jessica en anderen hun maand en hun salarisstrook doorkomen zie je vanavond in de eerste aflevering van Payday.



Payday is vanaf vandaag elke woensdag om 21.00 te zien op VICELAND, Ziggo kanaal 26 / Caiway kanaal 22.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: