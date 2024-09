In Praag word je in de gaten gehouden door een enorm robotstandbeeld

De Tsjechische kunstenaar David Cerny heeft opnieuw een groot werk gemaakt voor in de publieke ruimte. Het beeld kreeg de naam Trifoot en staat permanent buiten de Czech Press Photo galerie in Praag. Het doet denken aan een oude filmcamera op een statief, maar dan met bewegende ogen die toeschouwers en voetgangers in de gaten houden. In deze tijd vol smartphone- en beveiligingscamera’s, laat Cerny’s Trifoot ons stilstaan bij het feit dat we leven in een gigantisch digitaal panopticum.

“Trifoot was vanaf het eerste moment gerelateerd aan fotografie,” vertelt Cerny aan The Creators Project. “Het is mijn oudste passie. Toen ik nog in New York woonde was ik parttime fotograaf en waren camera’s mijn hobby. Ik fotografeerde mijn eigen werk en daarom had ik dan ook goede camera’s nodig.”

“Dat leidde ertoe dat ik de vorm van de camera als basis gebruikte,” voegt hij toe. “En toen bedacht ik dat we omgeven zijn door camera’s, en daarom maakte ik de ogen die je volgen als je het standbeeld passeert. En als je er goed naar kijkt dan zie je dat het beeld een gezicht heeft.”

Cerny was bij het werk Trifoot beïnvloed door zaken zoals smartphones, beveiligingscamera’s en andere fototoestellen, maar hij was ook geïnspireerd door de scifiklassieker Day of the Triffids van John Wyndham. Grote, mobiele en agressieve planten met de naam triffids verspreiden in dit post-apocalyptische verhaal een vergif dat blindheid veroorzaakt bij mensen.

Cerny vertelt niet hoe Day of the Triffids hem nu exact geïnspireerd heeft. Hij lijkt wel te suggereren dat we zelfs met al onze camera’s en het delen en verzamelen van foto’s en video’s op sociale media misschien toch niet zo zuiver kunnen kijken als we denken.

Om Trifoot te maken gebruikte Cerny roestvrij staal voor het statief en de basis van de camera. Voor de ogen gebruikte hij verschillende materialen en zette die in beweging met elektronica en motortjes. Twee camera’s registreren beweging en zenden signalen naar de ogen via computers, die ook in Trifoot zitten. “De motors met versnellingsbakken zijn gesynchroniseerd met de camera’s,” legt Cerny uit.

Cerny vindt dat het uiteindelijke beeld goed lijkt op de eerste modellen. Enkele details werden aangepast in het proces, maar de kunstenaar is er zeker van dat mensen het verschil tussen zijn eerdere versies en het uiteindelijke afgewerkte beeld niet snel zien.

Cerny werkt momenteel aan een middelgrote installatie die in de lente in de publieke ruimte zal worden geplaatst. Hij zwijgt echter over wat het precies is.

Wanneer hij niet aan het vliegen of knutselen is, overlegt Cerny over aanvragen van over heel de wereld voor openbare beelden. Daarnaast is hij vaak bij zijn multimediastudio MeetFactory, waar hij kunstenaars helpt in hun ontwikkeling en in de ontwikkeling van hun kunst.

“Ik voel me niet overdreven productief, ik probeer simpelweg te doen wat ik beloofd heb,” vertelt Cerny. “Ik kan me inbeelden dat ik twee keer zoveel zou kunnen doen, als ik meer interessante projecten zou hebben.”

Trifoot is permanent te bekijken buiten de Czech Press Photo galerij in Praag. Klik hier om meer werk van David Cerny te zien.