In Rome eindigt elke dronken avond bij de lokale nachtbakker voor een mierzoet croissantje

Als het om eten gaat, doen de Romeinen alles net een tikkeltje anders. Espresso zit in een glas in plaats van een kopje, een maaltijd is pas compleet met een stuk fruit en een cappuccino na vijf uur ’s middags is praktisch verboden. Dat soort pietepeuterige Italiaanse gewoontes zullen altijd een raadsel voor me blijven. Gelukkig begrijp ik Italianen wel als ze dronken zijn, want dan willen ze maar één ding, net als iedereen ter wereld: veel koolhydraten en vet.

Maar waar wij met z’n allen in de rij gaan staan bij een shoarmazaak, bezoeken de Romeinen massaal een cornettari notturni: nachtbakkers waar je er honderden vindt in de stad. Het is een traditie die al decennia bestaat en begon met bakkers die in de vroege ochtend illegaal Italiaanse croissantjes (de cornetti) verkochten aan jongeren.

Omdat ik in Rome woon en benieuwd was hoe zoete broodjes vallen na een nachtje stappen, bezocht ik in één avond de meest lugubere, lekkere en bizarre nachtbakkers van Rome.

PUNJABI

Alle foto’s door Francesco Giannone en Simone Calabrò

Mijn eerste bestemming is Punjabi, een bakker waar ik vaak ik het weekend een donut of een koffiebroodje haal. Het is de enige bakker in een straal van vijftig meter rond mijn huis, en daarom vaak het doelwit voor mijn ontbijt als ik na het uitgaan naar huis waggel.

Nu loop ik er nuchter naar binnen, en realiseer ik me pas hoe akelig het interieur eigenlijk is. Alles hier heeft de kleur van suikerspinnen en er hangt een dromenvanger met wolvenkop aan de muur, die me tot vandaag volledig was ontgaan.

Punjabi Via Albenga, 13A, 00183 Roma 24 uur per dag open

ALBA DOLCE

Giovanni vertelt hoe Alba Dolce als een van de eersten in de stad begon met 24/7 croissants te verkopen. “We bakken toch de hele dag door, dan kunnen die paar dronken kids om vijf uur ’s ochtends er ook nog wel bij.” Ik vraag Giovanni wat het raarste is dat hij in al zijn jaren heeft meegemaakt, en hij vertelt dat er vorige maand een vrouw voor de fabriek is neergeschoten. Niet helemaal het verhaal waar ik naar zocht en misschien een teken dat het tijd is om weer weg te gaan.

O’ZOZZO, beter bekend als ZOZZONE

Centocelle lijkt verlaten, maar bij O’Zozzo staat een lange rij voor de ingang. Binnen is het klein en ja, inderdaad ook vies. De bakkers zien eruit alsof ze expres hun haar nooit wassen om het imago van de bakker hoog te houden. Eigenaar Donato is vannacht helaas afwezig, dus besluit ik om een praatje te maken met de stamgasten.

O’Zozzo Via dei Ginepri 4, Rome van 4 uur ’s middags tot 4 uur ’s ochtends

Il Sorchettaro Doppio Schizzo Via Cernaia, 47, Rome Open van 10 uur ’s avonds tot 9 uur ’s ochtends

Is een cornetti lekkerder dan een croissantje in Parijs? Nee. Maar als je in Rome bent en je wilt je avondje uit in stijl afsluiten, dan moet je toch echt naar een nachtbakker. Bovendien: een vette hap is een vette hap. Ook als het een suggestieve croissant is met een dubbele lading room.