In Rotterdam eten ze gruwelijk lekker met koekjesdeeg en friet met jus

Niet lullen, maar poetsen is de collectieve lijfspreuk in Rotterdam. Dat harde werken maakt uiteraard hongerig en dan nemen ze in de havenstad geen genoegen met een opwarmprakkie of een lauwe, slappe pizza. Nee, in Rotterdam snappen ze wat echt lekker eten is.

En als het op gemak aankomt ook, want je hoeft heus niet elke avond zelf in de pannen te roeren (en laten we vooral niet over de afwas beginnen). Rotterdammers bestellen bijvoorbeeld bij Deliveroo het meeste comfort food. Met andere woorden: eten dat gewoon gruwelijk lekker is.

We stuurden onze grote vriend Freddy Tratlehner aka Vjeze Fur naar Rotterdam om eens te onderzoeken wat ze daar het liefst in hun mond stoppen. We kunnen je vertellen dat het eetfeestje daar al start bij het ontbijt. Niks geen opgewarmde havermeuk of saaie boterhammen met kaas. Bij ontbijtbar Nixy & Lexy koken ze namelijk hartige Aziatische rijstpap met allerlei toppings. Voor de lunch gaan we langs bij Tante Nel voor sjieke friet met kaaswrongel en huisgemaakte jus. Als je ziet hoe Freddy de bak aan zijn mond zet en de jus naar binnen slurpt, weet je: dit is de belichaming van comfort food. We kunnen Rotterdam natuurlijk niet verlaten zonder zoete afsluiter en dat doen we bij Baker’s Dough, waar je eindeloos veel koekjesdeeg bestelt. Hier sluit Vjeze Fur af met de woorden: “Je kunt me altijd bellen, ik vlieg zo naar Rotterdam.”

Fred, wij willen altijd met je bellen. Maar neem je wel een Deliveroo-tas vol snackjes mee?