In Rotterdam zie je hoe een computer de impressionist uithangt

Op dit moment zie je in V2_ in Rotterdam hoe een computer de impressionist staat uit te hangen. Het gaat om Jardins d’ Été van Quayola. Eerder liet de kunstenaar zich al inspireren door de Provence van Van Gogh en nu treedt hij in de voetsporen van Claude Monet, naar Chateau de Chaumont-sur Loire.

Quayola begon met het filmen van de bloemen in de tuin van het kasteel, tijdens een stormachtige nacht. Vervolgens liet hij speciale software los op de 4K-opnames, waarmee hij de vluchtige penseelstreken van het impressionisme nabootste. Voor de kunstenaar was een onderzoek naar “de manieren waarop je de natuur kan gebruiken als een beginpunt voor abstractie.”

De software van Quayola heeft op basis van de video’s van de bloemen helemaal nieuwe beelden gemaakt. Het programma analyseert de kleurstellingen, de beweging, compositie en textuur. De data die in het beeldmateriaal zit vormt vervolgens de basis van een algoritme – zeg maar een digitale versie van Claude Monet – die zelf impressionistische versies van het bloementafereel in de tuin van Chateau de Chaumont-sur Loire kan maken.

In de video’s van de digitale impressionist smelten de natuurlijke bewegingen van de bloemen samen met de achtergrond, de kleuren en vormen. Zo ontstaat er een surrealistische en betoverende mix tussen beweging, stijl en inhoud. Dit vertroebelde geheel is een knipoog naar hoe we de realiteit waarnemen.

Dit weekend kun je je laten hypnotiseren door deze kunstinstallatie in V2_, ook open tijdens de Rotterdamse Museumnacht. Kijk voor de rest van Quayola’s werk op zijn website.