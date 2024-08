In Rusland staat nu een enorm vuurspuwend beeld van een driekoppige draak

In het midden van een Russisch pretpark, ongeveer vierhonderd kilometer ten zuiden van Moskou, staat een draak van een kunstwerk. Het is het Russische antwoord op Drogon, Rhaegal, and Viserion uit Game of Thrones: een gigantisch, driekoppig drakenbeeld, dat ook nog eens vuur kan spuwen.

Het mechanische, brullende beeldhouwwerk staat in het Kudykin Mountain Safari Park, en lijkt misschien een beetje op de Dragonpit in King’s Landing. Toch is de driekoppige draak geen directe verwijzing naar de populaire Amerikaanse serie. De curator van Kudykin Mountain, Julia Uvarkeena, vertelt dat het een monument is voor een folklorisch Slavisch monster, genaamd Zmey Gorynych. Het beest is ontworpen door de Oekraïense kunstenaar Vladimir Kolesnikov, die bekendstaat om levensgrote betonnen sculpturen van sprookjesfiguren.

Het mechanisme in de drakensculptuur is “niet erg gecompliceerd”, aldus Uvarkeena. Het ontwerp lijkt op de negen meter hoge draak die in 2015 tijdens de premiere van het vijfde seizoen van Game Of Thrones de rode loper bewaakte. Volgens Sky News spuwde deze replica van Drogon vuur vanuit een buis onder zijn tong, en in de driehoofdige Zmey wordt een zelfde soort techniek gebruikt.

Er werd een paar jaar aan het driekoppige metalen en betonnen monster gebouwd, maar afgelopen zomer spuwde het dan eindelijk zijn eerste vuur. Nu, compleet met nieuwe vleugels, vergezelt de sculptuur de andere beelden in het park, zoals boerderijdieren en een levensgroot Trojaans paard. “We wilden iets authentieks voor het park, wat tegelijkertijd fascinerend is,” vertelt Uvarkeena. “Nu spuwt onze Zmey Gorynych elk weekend vuur, en we verwachten dat hij dat ook gaat doen tijdens oud en nieuw.”

Ook in de Verenigde Staten staan flink wat draken om toeristen te vermaken. Zo staat er op een heuvel in de Anza-Borrego-woestijn in Arizona een metalen draak-slang-hybride, gemaakt door Ricardo Breceda. In het Gulfstream Park in Florida staat de gigantische brons met stalen Pegasus met draak. En in Nederland kun je natuurlijk gewoon naar de Efteling, waar je ook genoeg draken tegen het lijf loopt.

Kijk eens naar de foto’s en video van de Russische draak hieronder, en plan daarna gewoon eens een spontane nazomervakantie naar Rusland.

